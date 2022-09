Jeu de volaille : la moitié de la population mondiale d’oiseaux est en déclin, les espèces évoluent “de plus en plus vite” vers l’extinction

Collection Hoberman/Groupe d’images universelles via Get

Pélicans blancs et cormorans à poitrine blanche, photographiés à Cape Town.

Près de la moitié des espèces d’oiseaux du monde sont en déclin.

Une espèce sur huit est menacée d’extinction, selon les derniers rapports.

Les menaces qui pèsent sur les oiseaux comprennent l’agriculture non durable, l’exploitation forestière et le changement climatique.

Près de la moitié de toutes les espèces d’oiseaux sont en déclin dans le monde et une sur huit est menacée d’extinction, selon un nouveau rapport majeur avertissant que les actions humaines poussent davantage d’espèces au bord du gouffre et que la nature est “en difficulté”.

Le rapport quadriennal sur la situation des oiseaux dans le monde, qui fournit un instantané de la situation critique des espèces dans le monde et plus largement un baromètre de la biodiversité, intervient alors que les Nations Unies dirigent un processus international de protection de la nature.

“Une espèce d’oiseau sur huit est menacée d’extinction, et le statut des oiseaux dans le monde continue de se détériorer : les espèces se dirigent de plus en plus vite vers l’extinction”, indique le rapport publié cette semaine par BirdLife International.

Utilisant les données de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), le rapport indique que 49% des espèces d’oiseaux dans le monde ont des populations en déclin, les populations diminuant même chez les espèces qui ne sont normalement pas rares ou en danger.

Environ 13 % sont considérés comme menacés.

Les principales menaces comprennent la croissance de l’agriculture non durable, l’exploitation forestière, les espèces envahissantes, la surexploitation et le changement climatique.

La plupart des populations d’oiseaux sont confrontées à une combinaison de menaces d’origine humaine.

Le rapport disait :

Le monde naturel est en difficulté. Les actions humaines poussent rapidement les espèces vers l’extinction, sapant les fonctions et les services écosystémiques vitaux pour notre propre survie.

BirdLife International, qui dispose de décennies de données d’enquête, a déclaré qu’il y a maintenant 2,9 milliards d’oiseaux de moins en Amérique du Nord qu’il n’y en avait en 1970, soit une baisse estimée à 29 %.

L’Union européenne a enregistré une perte nette d’environ 600 millions d’oiseaux, soit environ 18 % depuis 1980.

Dans les deux cas, les pertes sont les plus importantes chez les migrateurs de longue distance et les oiseaux des terres agricoles.

Birdlife a déclaré que de nombreuses zones clés de préservation des oiseaux étaient en mauvais état et a appelé à une impulsion mondiale pour protéger et restaurer les habitats.

En décembre, les nations se réunissent pour finaliser un traité visant à stopper le déclin de la biodiversité et à mettre l’humanité sur la voie de “vivre en harmonie avec la nature” d’ici le milieu du siècle.

La chef de BirdLife International, Patricia Zurita, a déclaré que le cadre en cours de négociation était “la meilleure et peut-être la dernière chance au monde d’arrêter la perte de la nature” et de restaurer la biodiversité.

“Les oiseaux et le reste de la nature dépendent de nous. Et nous dépendons d’eux”, a-t-elle déclaré.