Jeu de retour de coup de pied agressif de football du Michigan avec Jordan Marshall et Kalel Mullings

Lorsque les Wolverines du Michigan sont entrés sur le terrain pour leur match d’ouverture il y a deux semaines contre Fresno State, le running back senior Kalel Mullings était chargé de renvoyer les coups de pied. Mais une semaine plus tard contre le Texas, un autre Wolverine a renvoyé les coups de pied des Longhorns : le running back freshman Jordan Marshall.

La décision d’utiliser Marshall pour retourner les coups d’envoi n’est pas le résultat des difficultés de Mullings, loin de là. Contre les Bulldogs, Mullings a effectué trois retours pour 74 yards, dont un runback de 27 yards. Mais néanmoins, la semaine suivante, c’est Marshall qui a retourné les coups d’envoi.

« Je ne pense pas que nous allons dans une direction différente, je pense que nous voulions simplement obtenir d’autres courses et en quelque sorte séparer un peu la charge », a déclaré le coordinateur des équipes spéciales JB Brown. « Je suis vraiment excité par Jordan, il a fait un excellent travail contre le Texas, mais il doit continuer à le faire pendant que nous travaillons au cours de la semaine. »

Marshall, qui était un quatre étoiles recruter et le quatrième running back classé de la classe 2024, est l’un des freshmen les plus attendus du Michigan. Derrière Mullings et Donovan Edwards sur le tableau des profondeurs des running backs, il a un sacré défi devant lui.

Obtenir des répétitions en tant que retourneur donne à Marshall une autre opportunité de voir le terrain et de trouver le succès, et Brown le comprend. Lors de ses débuts universitaires samedi dernier, Marshall a retourné trois coups de pied pour 51 yards. Bien que ses chiffres ne sautent pas aux yeux, il a tout de même montré le potentiel qu’il peut apporter aux Wolverines.

« Jordan est un joueur formidable, c’est un freshman qui est jeune et il a beaucoup de potentiel pour faire bouger les choses, tout comme Kalel », a déclaré Brown. « Vous pourrez probablement les voir tous les deux à un moment donné. Nous avons beaucoup de joueurs explosifs, alors nous essayons simplement d’utiliser tout notre personnel au mieux de nos capacités. »

Avec plusieurs joueurs explosifs à la disposition des Wolverines, Michigan ne veut pas se limiter à un seul retourneur. Cette perspective a conduit Mullings et Marshall à partager leur temps de travail en tant que retourneurs.

Mullings et Marshall ayant chacun joué un match en tant que retourneur des Wolverines, on ne sait pas encore qui aura la responsabilité de cette tâche samedi prochain contre Arkansas State. Ce qui est clair, cependant, c’est que le Michigan ne se limite pas à une seule personne. Au lieu de cela, il veut être agressif et proactif avec son jeu de retour.

« Je pense que nous voulons simplement être agressifs », a déclaré Brown. « En fin de compte, il y a déjà eu beaucoup plus de retours de coups de pied, mais nous voulons être agressifs et continuer à créer la position de terrain pour notre attaque. »

Après une défaite face au Texas, le Michigan cherchera à renverser la situation samedi face à Arkansas State. Après les deux premiers matchs de la saison, avec deux joueurs différents au retour des coups de pied pour les Wolverines, une chose est claire concernant l’approche du Michigan : elle va être agressive.