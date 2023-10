Jeu de reproches transatlantique : Trump, Merkel, Biden et le danger de la dépendance de l’Allemagne à l’égard de Huawei

Huawei nie que cette loi – la loi chinoise sur le renseignement national de 2017 – l’oblige à assister les services de renseignement du pays. « Huawei a obtenu divers avis juridiques sur le sujet, qui conviennent tous qu’il n’est soumis à aucune disposition légale qui pourrait le mettre en conflit avec les lois allemandes », a déclaré Berger, le porte-parole de Huawei, dans un courrier électronique.

Faute de preuves, selon les responsables américains, qu’elles n’arriveraient que trop tard, les Allemands étaient réticents à s’en prendre sévèrement à Huawei. Les responsables américains estimaient que l’énorme dépendance économique de Berlin à l’égard de la Chine constituait un obstacle majeur.

En 2020, les constructeurs automobiles allemands Volkswagen, Daimler et BMW vendaient plus de voitures en Chine que partout ailleurs dans le monde. Cela a rendu Berlin particulièrement sensible aux craintes de représailles chinoises.

« La politique allemande à l’égard de la Chine a toujours été avant tout une politique industrielle », a déclaré le député conservateur Röttgen. Durant les années Trump, « l’Allemagne ne voulait pas contrarier la Chine et ainsi provoquer des désavantages pour l’industrie automobile allemande, que la Chine menaçait ouvertement ».

Gordon est d’accord.

« Nous avons toujours cru qu’une partie de leurs préoccupations tacites concernait les dommages économiques qui seraient imposés. [by China] en guise de représailles pour avoir quitté Huawei », a-t-elle déclaré.

Pour Turpin, ancien responsable du NSC, les appréhensions de l’Allemagne concernant les brimades chinoises étaient la preuve même de ce que les États-Unis essayaient de faire valoir. Qu’il s’agisse de pressions économiques brutales ou de cyberattaques techniquement sophistiquées, s’appuyer fortement sur Huawei signifiait se rendre vulnérable à la coercition chinoise.

« Pour [the Germans] continuer à nous dire, eh bien, nous avons besoin d’une preuve irréfutable, nous n’avons pas vu d’informations, cela suggère qu’ils sont tout simplement complètement obtus », a-t-il déclaré.

Turpin et d’autres responsables de l’administration Trump estiment qu’il a été difficile de transmettre ce message, en partie à cause de l’aversion amère des Allemands pour Trump et de son style diplomatique sous haute pression.

Depuis son entrée en fonction, Trump a qualifié l’Allemagne et les autres alliés de l’OTAN de « passagers clandestins » parce qu’ils n’ont pas atteint l’objectif de l’alliance consistant à consacrer 2 % de leur PIB à la défense nationale. Il a également fréquemment menacé d’imposer des droits de douane de 20 % sur les importations de voitures européennes – un coup potentiellement paralysant pour l’industrie automobile allemande et une menace qui ressemblait énormément à celle que les responsables américains suggéraient pouvoir venir de Chine.

«Merkel considère la situation sous l’angle de la suivante: tout d’abord, je ne vais pas me ranger du côté de Donald Trump. Et deuxièmement, je ne vais pas mettre en péril nos relations économiques avec Pékin », a-t-il déclaré.

Fin 2019, les Allemands sont devenus parmi les plus grands critiques de Trump au monde. | Carsten Koall/Getty Images

C’est ce type de comportement de la part du président américain qui, fin 2019, a fait des Allemands l’un des plus grands critiques de Trump au monde. Une enquête publiée en décembre par le cabinet de recherche britannique YouGov a révélé qu’environ les deux cinquièmes des Allemands pensaient que Trump était le leader mondial. le leader mondial le plus dangereux, se classant même au-dessus du Kim Jong Un de la Corée du Nord.

Pourtant, l’administration Trump n’a pas hésité à intimider les Allemands sur Huawei.

En mars 2019, Richard Grenell, alors ambassadeur de Trump en Allemagne, a écrit une lettre au ministre allemand des Affaires économiques menaçant de restreindre le partage de renseignements avec Berlin à moins qu’il n’exclue Huawei du déploiement en cours de ses réseaux 5G.

Dans ce document, Grenell avertissait que la loi de 2017 signifiait que Pékin pourrait forcer Huawei et ZTE à partager des informations confidentielles transitant par leurs réseaux allemands, compromettant potentiellement les données sensibles de défense et de renseignement appartenant à l’OTAN.

La lettre, qui a été divulguée aux journalistes, a été suivie d’avertissements publics répétés de la part du secrétaire d’État Mike Pompeo et du secrétaire à la Défense Mark Esper, alors qu’ils étaient tous deux en Allemagne.

Ces premiers efforts ont échoué parce que « nous faisions le tour du monde, tapions sur la table comme le vilain Américain et disions : « N’achetez pas Huawei » », a déclaré Keith Krach, qui a débuté comme sous-secrétaire d’État aux affaires économiques de Trump en 2007. Juin 2019.

Comme Turpin, Krach estime que la brutalité des premiers appels de l’équipe Trump s’est retournée contre lui. Après avoir pris ses fonctions, il a essayé de développer une vision positive de la manière dont l’industrie allemande pourrait bénéficier d’une réduction de sa dépendance à l’égard de Huawei, a-t-il déclaré.

Mais Steinman, directeur principal de la politique cybernétique de Trump au sein de son conseil de sécurité nationale, s’est opposé à l’idée selon laquelle l’approche bruyante de l’administration était téméraire.

« Lorsque l’un de vos principaux partenaires commerciaux, lorsqu’un de vos principaux alliés militaires, fait des choses qui sont contraires à son intérêt national – et en tant qu’allié, des choses qui sont également contraires au vôtre – vous dites quelque chose », a-t-il déclaré. « Je n’appellerais pas cela impétueux, j’appellerais cela honnête. »

Quelle que soit la raison, Turpin a déclaré avoir réalisé à quel point il serait difficile d’éloigner les Allemands de Huawei lors d’un voyage à Berlin en mai 2019.

Après une journée de rencontres avec ses homologues allemands, les hôtes de Turpin l’ont emmené dans un bar sur le toit surplombant l’église commémorative Kaiser-Wilhelm de la ville. L’église, qui avait été rasée lors d’un bombardement de la Seconde Guerre mondiale, est devenue plus tard un symbole de l’engagement de l’Allemagne à éviter les péchés de son passé nazi.

Mais ce jour-là, la vue présentait une tournure perverse : la nouvelle tour de l’église avait été recouverte d’une énorme publicité à 360 degrés pour Huawei.

« L’idée qu’un monument solennel censé rendre compte de l’ensemble des crimes et des défis de la Seconde Guerre mondiale se soit transformé en une publicité pour Huawei, c’était comme : ‘Les gars, c’est ce que nous voulons dire' », a déclaré Turpin.

Une publicité Huawei couvre la nouvelle tour de l’église commémorative historique Kaiser-Wilhelm de Berlin en mai 2019. | Avec l’aimable autorisation de Matthieu Turpin

Un Nord Stream II numérique ?

Le terrain sous Huawei a commencé à bouger en Allemagne en février 2022, pratiquement le jour même où les chars russes traversaient la frontière ukrainienne.