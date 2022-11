Jeu de puissance : comment la Russie a raté sa fenêtre pour écraser furtivement le réseau électrique ukrainien

Oleksandr Kharchenko ne croit pas aux coïncidences.

Le conseiller chevronné en énergie de plusieurs ministères, agences et parlementaires ukrainiens a déclaré à CBC News qu’il avait vu un moment l’hiver dernier lorsque le réseau électrique de son pays était le plus vulnérable.

À l’époque, l’Ukraine était dans les dernières affres d’un processus de près d’une décennie de déconnexion du réseau énergétique russe et biélorusse et de connexion au réseau européen.

Pour ce faire, l’Ukraine a dû surmonter un certain nombre de défis techniques, notamment la réalisation d’un test dit de “mode d’isolement” qui l’obligeait à fonctionner de manière autonome sans importer d’énergie pendant plusieurs jours.

La date critique à laquelle le réseau ukrainien est entré dans cet État fragile était … le 24 février 2022, le jour où la Russie a envahi.

Kharchenko a déclaré qu’il n’était pas surprenant pour lui que Moscou ait choisi cette date pour lancer des hostilités majeures.

“Si vous vous souvenez, tous les rapports de renseignement disent que ce sera [an] l’attaque du 16 février, et [then] 22 février, mais rien ne s’est passé”, a déclaré Kharchenko à CBC News.

“Donc je crois vraiment que cela pourrait être lié.”

Au cours des dernières semaines, l’armée russe a tenté de faire avec des missiles et des drones “kamikazes” ce qu’elle n’a pas réussi à faire furtivement l’hiver dernier : détruire le réseau électrique ukrainien et plonger le pays dans l’obscurité et le froid.

CBC News a passé plusieurs mois à tester l’évaluation de Kharchenko avec des commandants militaires alliés actuels et anciens, et des experts en guerre hybride.

Une panne d’électricité avec une “touche légère”

Ils sont d’accord avec Kharchenko et disent que l’objectif de Moscou semble avoir été d’éteindre les lumières et le chauffage sans endommager l’infrastructure – dans l’espoir d’occuper le pays sans être obligé de passer par une reconstruction coûteuse.

“Ils voulaient clairement une touche légère”, a déclaré un ancien commandant militaire occidental qui a discrètement conseillé les Ukrainiens; ils ont parlé en arrière-plan en raison de la sensibilité de leur position.

D’autres anciens hauts commandants de l’OTAN disent qu’ils soupçonnent les forces russes de vouloir profiter du chaos prévu – pas de lumière, pas de service téléphonique – afin de précipiter les forces à Kyiv pour renverser rapidement le gouvernement ukrainien. Cette hypothèse aurait très bien pu être “intégrée” dans le plan de campagne, ont-ils déclaré.

Un soldat ukrainien inspecte un char russe endommagé lors de récents combats près du village récemment repris de Kamianka, dans la région de Kharkiv, en Ukraine, le 30 octobre 2022. (Efrem Lukatsky/Associated Press)

Kharchenko a déclaré que la Russie aurait connu la date du test de désynchronisation des mois à l’avance, dès novembre 2021, car l’Ukraine était tenue de notifier qu’elle effectuait le test et se coupait du réseau de l’ère soviétique établi de longue date.

UkrEnergo, la compagnie nationale ukrainienne d’électricité, et sa filiale United Energy System of Ukraine (UES) ont annoncé début février qu’elles avaient stocké 700 000 tonnes de charbon pour assurer la poursuite des opérations dans les centrales.

UkrEnergo n’a pas répondu aux demandes de commentaires par courrier électronique sur cette histoire.

Le système a résisté

Tous les préparatifs techniques, a déclaré Kharchenko, ont été achevés à 1 heure du matin, heure d’Europe de l’Est (EET), le 24 février. L’invasion russe a commencé quatre heures plus tard.

“Je pense que beaucoup de gens en Russie pourraient être sûrs que s’ils attaquent alors que nous sommes en mode d’isolement, nous perdrons la gestion du système”, a déclaré Kharchenko, directeur général de l’EIRCenter ukrainien, une organisation indépendante de recherche sur l’énergie.

“S’ils attaquent ce jour-là, cela signifie une panne d’électricité dans de nombreuses régions de l’Ukraine. Vous pouvez imaginer, oui ? Nous avons une roquette, des obus, l’armée russe et pas d’électricité.”

Au début de l’invasion, certaines infrastructures énergétiques ont été bombardées, mais il n’y a pas eu de coupures de courant majeures et le système ne s’est pas écrasé comme les Russes l’avaient prévu, a déclaré Kharchenko.

La proposition initiale consistait à se déconnecter du réseau russe, à effectuer le test puis à se reconnecter afin que l’Ukraine puisse passer par les dernières étapes de la connexion au système électrique européen – un processus qui devait prendre environ un an.

Mais Kharchenko a déclaré qu’une fois l’invasion en cours, ce plan avait été abandonné et la fusion avec le réseau européen était passée à la vitesse supérieure.

La connexion définitive avec l’Europe a été établie le 16 mars.

“Ils ont mal calculé”

Ariel Cohen, chercheur principal au Centre Eurasie du Conseil de l’Atlantique et expert en sécurité internationale et en politique énergétique, a déclaré que le découplage avec la Russie avait été bien exécuté et que l’Ukraine “avait réussi à le faire avec des perturbations à peine perceptibles”.

Cohen a déclaré qu’il pensait également que l’armée russe comptait pouvoir maîtriser l’Ukraine alors que son réseau énergétique était vulnérable – un autre exemple de Moscou croyant à sa propre propagande.

“Ils ont sous-estimé les Ukrainiens. Ils ont mal calculé que l’Ukraine est beaucoup plus résistante qu’ils ne le pensaient”, a déclaré Cohen, ajoutant que cette erreur de calcul peut être ajoutée à la “longue liste d’échecs russes et analytiques à l’approche de cette guerre. “

Les analystes militaires qui ont disséqué la première partie de la campagne disent que les Russes ne s’attendaient pas à ce que les Ukrainiens se battent aussi habilement et sont entrés dans cette guerre avec une armée mal coordonnée et mal approvisionnée. Ces échecs ont finalement conduit au retrait des forces russes de Kyiv au printemps et de Kharkiv, la deuxième plus grande ville du pays, en été.

Les habitants reçoivent de la nourriture et des produits de première nécessité de la part de volontaires ukrainiens à Izium, en Ukraine, le 12 octobre 2022. (Francisco Seco/Associated Press)

La fusion avec le réseau électrique européen a été un exploit rendu plus impressionnant par le fait que l’Ukraine comptait sur les importations d’électricité en provenance de Russie et de Biélorussie après avoir redémarré les achats en 2019, qui avaient été suspendus depuis l’annexion de la Crimée cinq ans auparavant.

En termes de capacité globale, l’Ukraine n’importait pas beaucoup d’énergie de Russie ou de Biélorussie, a déclaré Cohen, mais la volonté de l’Ukraine d’accéder à l’indépendance énergétique signifiait beaucoup pour les Ukrainiens.

“Symboliquement, cela signifiait beaucoup, car c’était une autre étape franchie par l’Ukraine pour se déconnecter de la mère Russie et se reconnecter à l’Europe”, a déclaré Cohen. « Couper le cordon ombilical du système électrique soviétique qui a été construit et était là depuis des décennies, et [was] conçu pour maintenir l’Ukraine dans le giron de la Mère Russie.”

Les Ukrainiens ont trop bien compris le symbolisme, a déclaré Kharchenko. Et la Russie considère le découplage comme une menace pour la sécurité nationale, a-t-il dit, car cela priverait Moscou d’un grand marché de l’énergie et rendrait son propre réseau plus vulnérable en le privant d’un fournisseur.