Jeu de Paume : Tina Barney : Liens familiaux

Le Jeu de Paume présente le travail vibrant et unique de Tina Barneygrande figure de la photographie américaine, dont le travail, essentiellement autour des relations familiales, a été très peu montré en France. Tina Barney. Liens familiauxqui retrace 40 ans de carrière de l’artiste, est à ce jour la plus grande rétrospective européenne qui lui est consacrée.

Née en 1945, Tina Barney commence à photographier ses proches et ses amis à la fin des années 1970. Fine observatrice des rituels familiaux, elle s’intéresse particulièrement aux relations entre générations dans le contexte domestique. Ses portraits colorés, souvent groupés et de grand format, qui semblent à première vue être des instantanés de famille, sont pour la plupart soigneusement mis en scène par l’artiste, créant des tableaux composés qui établissent un dialogue avec la peinture classique. D’autres capturent spontanément des moments insaisissables d’interaction entre les sujets. Tina Barney a aussi souvent photographié sur commande : ses portraits de célébrités pour la presse, les magazines de mode et les marques de luxe démontrent la même complexité, la même sensibilité et parfois l’humour que dans sa pratique artistique.

L’exposition, réalisée par le Jeu de Paume, dévoile une sélection de 55 tirages grand format mêlant images couleur et noir et blanc, photos de ses débuts et productions inédites, œuvres de commande et personnelles, modèles connus comme Julianne Moore ou anonymes et proche de l’artiste.