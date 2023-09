Jeu de mots : 24 septembre 2023

LE MOT DU JOUR — TRAISON (TRAISON : TREE-zun : La trahison d’une confiance.)

Note moyenne 55 mots

Délai 60 minutes

Pouvez-vous trouver 70 mots ou plus dans TREASON ?

LE MOT DU JOUR – TRAISON tare tarn taro larme ténor tenseur sterne ton toner déchiré trans tsar diatribe taux raison loyer reste rouan rôti rose rote gagner est aeon aero ante antre est apparu incendie criminel arts aster arrière expier sain d’esprit sate sear siège sénateur senor senora envoyé piège ronfler renifler monter en flèche sonar sone sora sore sort star stare steno stern pierre stoner magasin oast oaten début orate orné près nid soigné non nez note noter

RÈGLES DU JEU:

1. Les mots doivent être composés de quatre lettres ou plus.

2. Les mots qui acquièrent quatre lettres par l’ajout d’un « s », comme « chauves-souris » ou « meurt », ne sont pas autorisés.

3. Les mots supplémentaires constitués par l’ajout d’un « d » ou d’un « s » ne peuvent pas être utilisés. Par exemple, si « cuire au four » est utilisé, « cuit au four » ou « cuissons au four » ne sont pas autorisés, mais « cuire au four » et « cuisson au four » sont admissibles.

4. Les noms propres, les mots d’argot ou les mots vulgaires ou sexuellement explicites ne sont pas autorisés.

