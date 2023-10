Jeu de mots : 10 octobre 2023

LE MOT DU JOUR — BROUGHAM (BROUGHAM : BROO-um : Une calèche légère et fermée.)

Note moyenne 18 mots

Délai 35 minutes

Pouvez-vous trouver 23 mots ou plus dans BROUGHAM ? La liste sera publiée demain.

MOT D’HIER — TRAVAIL tail tiara trail procès rail riata rival alit autel aria dispo flacon viral vital repaire lariat larve lave menteur

Pour acheter le livre Word Game, visitez WordGameBooks.com. Commandez-le maintenant pour seulement 5 $ jusqu’à épuisement des stocks !

RÈGLES DU JEU:

1. Les mots doivent être composés de quatre lettres ou plus.

2. Les mots qui acquièrent quatre lettres par l’ajout d’un « s », comme « chauves-souris » ou « meurt », ne sont pas autorisés.

3. Les mots supplémentaires constitués par l’ajout d’un « d » ou d’un « s » ne peuvent pas être utilisés. Par exemple, si « cuire au four » est utilisé, « cuit au four » ou « cuissons au four » ne sont pas autorisés, mais « cuire au four » et « cuisson au four » sont admissibles.

4. Les noms propres, les mots d’argot ou les mots vulgaires ou sexuellement explicites ne sont pas autorisés.

Contactez Kathleen Saxe, créatrice du jeu de mots, à [email protected].