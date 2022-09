ROCK FALLS – Les Indiens de Winnebago ont constamment battu le rocher pour se forger une avance de 29 points à la mi-temps, puis ont remporté une victoire de 45-14 contre les Rockets de Rock Falls vendredi soir à Hinders Field.

Winnebago a pris une avance de 6-0 avec 6:32 à jouer au premier quart, alors que Supreme Muhammad a pris l’avantage sur un jeu de lancer et a couru le long de la ligne de touche droite pour une course de touché de 39 verges.

[ Photos from Rock Falls vs. Winnebago ]

Brandon Wiggin a mené les Indians 14-0 au début du deuxième quart, prenant un transfert au milieu, puis le faisant rebondir à l’extérieur pour une autre longue course de touché.

Avec 6:14 à faire dans la mi-temps, Muhammad a marqué son deuxième touché du match, un périmètre de 10 verges le long de la ligne de touche droite pour étendre l’avance des Indiens à 21-0.

Logan Olson a fini comme le meilleur rusher de Winnebago, totalisant 113 verges et deux touchés au sol.

Olson s’est libéré pour une course de 23 verges à la fin du deuxième quart, puis a inscrit son premier score au sol à 10 verges lors du jeu suivant pour une avance de 29-0, alors qu’il restait 4:14 dans la mi-temps. C’était le score à la mi-temps.

Ethan Hiland (32 ans) de Rock Falls mène le tacle sur un porteur de ballon Winnebago vendredi soir à Rock Falls. (Troy Taylor)

En seconde période, Winnebago a continué à rouler, alors qu’Alec Weaver a frappé Andrew Penticoff sur une route profonde pour un touché de 38 verges. Le jeu de but a permis aux Indiens de mener 36-0 avec 9:52 à faire en troisième.

Olson a conclu l’effort de Winnebago avec un touché de 32 verges avec 5:55 à jouer au troisième quart.

Rock Falls a répondu avec deux touchés au quatrième quart.

Deux jeux après qu’une course de 25 verges de Kohle Bradley ait déplacé les Rockets vers les 5 de Winnebago, Easton Canales a marqué un quart-arrière d’un mètre pour réduire le déficit à 45-7. Avec 2:12 à jouer en temps réglementaire, Korbin Oligney a marqué un touché de 7 verges.

Muhammad a terminé avec 80 verges au sol et deux touchés pour les Indiens.

Ryan McCord a rythmé Rock Falls au sol avec 53 verges au sol, dont des courses de 11 et 17 verges.

«Nous sommes sortis pas prêts à jouer. Je pense que certains de nos enfants dans l’équipe doivent faire une introspection pour découvrir ce que cela signifie pour eux, et sortir et jouer de notre mieux », a déclaré l’entraîneur de Rock Falls, Kevin Parker. « Nous avons l’air de ne pas être une équipe très bien entraînée. On dirait que nous n’avons pas beaucoup de désir là-bas, et ma réponse à cela est que nous faisons demi-tour lundi et travaillons aussi dur que possible et découvrons qui nous pouvons obtenir sur le terrain et qui a fait du bon travail . Nous allons trouver un moyen de nous donner l’opportunité de gagner un match de football la semaine prochaine, et nous allons le faire en travaillant dur.