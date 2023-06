Jettwings Airways, 1ère compagnie aérienne du nord-est de l’Inde, obtient le feu vert du centre

Jettwings Airways, le plus récent entrant dans le secteur de l’aviation, a annoncé aujourd’hui avoir reçu le certificat de non-objection (NOC) pour exploiter des services de transport aérien de banlieue réguliers dans le pays et vise à commencer à voler à partir d’octobre.

La compagnie aérienne, basée à Guwahati, prévoit d’offrir une connectivité régionale aux passagers dans le cadre du programme UDAN du gouvernement vers un certain nombre de destinations dans les régions du nord-est et de l’est dans un premier temps.

Une fois approuvée pour les opérations aériennes, Jettwings sera la toute première compagnie de la région du Nord-Est à lancer des opérations aériennes dans le pays.

Après avoir obtenu toutes les approbations réglementaires nécessaires et un certificat de transporteur aérien (AOC) de la Direction générale de l’aviation civile (DGCA), Jettwings Airways prévoit d’introduire une flotte d’avions modernes, y compris des turbosoufflantes et des turbopropulsés, pour offrir des services économiques premium pour déplacements régionaux.

Jettwings Airways a été créée avec pour vision de révolutionner la connectivité régionale en offrant un service, un confort et une commodité supérieurs aux passagers.

L’engagement et les efforts du gouvernement pour améliorer la connectivité aérienne par le biais du programme de connectivité régionale (RCS) en reliant les aéroports régionaux ont considérablement amélioré le commerce pour certaines régions tout en favorisant la croissance économique et ont donné un énorme coup de fouet au développement du secteur du tourisme.

« Nous pensons que dans le cadre du programme UDAN, nous avons une opportunité unique d’avoir un impact significatif sur la région du Nord-Est en améliorant la connectivité et en créant de nouvelles opportunités économiques », a déclaré Sanjive Narain, président de Jettwings Airways, lors d’une conférence de presse ici.

M. Narain a déclaré que la société attendait deux avions d’ici octobre et commencerait immédiatement les opérations de vol une fois les avions reçus. Il a également révélé le projet de la société de louer au moins cinq avions d’ici un an.

JettWings Airways a déclaré qu’elle louerait ces avions à des sociétés suggérées par le gouvernement. Il a ajouté qu’il avait réservé 100 crores de roupies pour le financement initial du projet.

La compagnie aérienne a déclaré qu’elle reconnaissait la demande d’un service fiable, rapide et de haute qualité dans la connectivité régionale. Pour répondre à cette attente, la compagnie aérienne a réuni une équipe de professionnels de l’aviation expérimentés. En outre, il prévoit d’introduire un programme de fidélité pour récompenser les voyageurs fréquents.

« Nous travaillerons en étroite collaboration avec la DGCA pour achever notre préparation et nos formalités pour les opérations des compagnies aériennes de banlieue régulières. Une fois que nous aurons obtenu l’AOC, nous croyons fermement et nous nous engageons à devenir une compagnie aérienne fiable et durable avec ses racines profondément ancrées dans le nord-est de l’Inde, reliant unique destinations pourtant importantes.

« Une compagnie aérienne née dans le nord-est avec le sens de faire des affaires en Inde était indispensable et Jettwings Airways s’efforcera d’atteindre le même objectif dans les prochains mois de nos préparatifs alors que nous sommes sur le point de décoller », a déclaré Sanjay Aditya Singh, co-fondateur. et PDG, Jettwings Airways.



