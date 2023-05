Jett Wedekind essaie le «vieux» collège – Shaw Local

Jett Wedekind donne un tout nouveau sens à l’ancien « essayer l’ancien collège ».

Dans son cas, nous voulons dire vieux.

Wedekind, diplômé du Princeton High School en 2016, est entré à l’Université d’Aurora à l’automne 2017 après avoir passé une chemise rouge à l’Université de l’Illinois à Springfield. Six ans plus tard, il joue toujours au baseball pour les Spartans.

« COVID nous a donné quelques années (supplémentaires) et je ne pensais pas en avoir utilisé aucune. Mais j’ai pu obtenir une maîtrise en deux ans, donc ça a parfaitement fonctionné », a-t-il déclaré.

Les termes « grand-père » et « vieil homme » sont librement utilisés dans le camp des Spartans en ce qui concerne le receveur « super senior » à la barbe grizzly.

« Je pense que chaque équipe que nous avons jouée cette année, quand je suis venu au bâton, ‘Grand-père’ m’a crié dessus. Toute mon équipe m’appelle ainsi », a-t-il déclaré. « Quelques personnes m’ont demandé où était ma canne, alors évidemment j’ai dû sortir comme si la chauve-souris était ma canne à quelques reprises. »

Pour mieux mettre les choses en perspective, Wedekind, qui aura 24 ans en juin, a trois ans de plus que ses coéquipiers seniors d’Aurora, dont Josh Reinhardt, diplômé PHS 2019, quatre ans de plus que les étudiants de deuxième année et six ans de plus que les étudiants de première année.

« Nous avons parlé d’anniversaires et j’ai dit que j’étais né en 1998, et quelqu’un a dit: » Vache sacrée, tu es né dans les années 1900? « », A-t-il déclaré. « Ils pensent que c’est fou. Ils me disent tous : ‘Va te chercher un boulot’. L’assurance de tes parents va bientôt s’épuiser.

Il en tire une grande fierté.

« Tout le monde ne peut pas rester sept ans. Je l’embrasse définitivement », a-t-il déclaré en riant.

Grand-père a encore du jeu.

Le receveur senior a récemment été nommé joueur de la semaine de la Northern Athletics Collegiate Conference. Il a mené Aurora à une semaine 6-0 alors que les Spartans ont décroché la couronne de la saison régulière 2023 de la NACC. Il a disputé cinq des six matchs, atteignant 0,450 (9 sur 20) avec cinq circuits et deux doubles pour frapper 1,300 tout en conduisant en 10 points, marquant 10 points avec un pourcentage de base de 0,542.

« J’ai eu du mal dans l’ensemble, mais cette semaine m’a aidé à égaliser un peu », a-t-il déclaré. « Oui, c’était une très bonne semaine pour moi. Je pense que c’était cinq circuits. J’ai dû rattraper nos 2 et 3 frappeurs de notre équipe, Justin Sartori et Jacob Ambuel, parce que nous nous foutons toujours de la merde à propos des coups de circuit.

Pour la saison, Wedekind est au bâton .302 avec sept circuits et 33 points produits en 37 départs pour les Spartans (39-4).

Jett Wedekind termine sa saison « senior » en tant que receveur à l’Université d’Aurora. (Photo avec l’aimable autorisation de Steve Woltman Photography)

L’entraîneur d’Aurora, Adam Stevens, a déclaré que les Spartans avaient été bénis de l’avoir.

« Jett est une légende du programme à tous points de vue », a-t-il déclaré. « Leader de tous les temps, l’un des rares sportifs de la NCAA à avoir eu l’opportunité de jouer dans cinq séries éliminatoires de la NCAA, etc. Il est l’un des attrapeurs les plus intelligents que j’ai jamais entraînés et toujours un excellent coéquipier.

« C’est un gagnant et un leader. Je suis content de pouvoir l’entraîner davantage cette saison.

La longévité de Wedekind l’a aidé à établir des records de tous les temps.

Frappeur en carrière bien au-dessus de 0,300, Wedekind a dépassé l’un de ses anciens coéquipiers et entraîneurs, Jeff Mayes (240), en tant que leader des coups sûrs de l’UA avec 275 ce week-end.

Il est également le leader de carrière dans les matchs joués actuellement à 226.

«Je pense qu’il m’a fallu 13 présences supplémentaires pour battre (Mayes). Il dit qu’il doit y avoir de petits astérisques ici », a déclaré Wedekind.

Bien que le record de coups sûrs ne dure peut-être pas, Wedekind pense que son jeu est peut-être incassable.

«Je parlais à notre SID (Brian Kinley) et il a dit que le gars que j’ai dépassé, a joué dans quatre régionaux et peut-être deux World Series. Ce sera assez difficile de passer celui-là », a-t-il déclaré.

Wedekind, qui fera sa cinquième apparition record de la NCAA dans un tournoi régional de la NCAA, veut juste continuer à vivre le rêve aussi longtemps qu’il le pourra.

« Absolument, je vais sur le terrain tous les jours, surtout le mois dernier, je regarde autour de moi et je dis : ‘Wow, j’ai eu beaucoup de chance de jouer au baseball universitaire aussi longtemps.’ J’essaie de tout absorber dès que je le peux », a-t-il déclaré.

« Il y a deux ans, tout le monde disait : ‘Il est temps de trouver un emploi. J’ai dit : « Ah, tu ne peux faire ça que si longtemps. Tout le monde n’obtient généralement que quatre ans. Je peux en avoir six ou sept, je dois en profiter.

Aurora accueille John Carroll dans une région à deux équipes ce week-end dans une série au meilleur des cinq. S’ils gagnent, ils auront disputé une série de trois matchs le week-end suivant pour avoir le droit de se qualifier pour les World Series à Cedar Rapids, Iowa.

Wedekind, qui a obtenu un diplôme de premier cycle en gestion du sport et une maîtrise en administration des affaires, rentrera chez lui à Princeton pour évaluer ses projets futurs. Il est entré à temps partiel dans le monde des distributeurs automatiques dans la région du comté de Bureau et aimerait en faire une occupation à plein temps.

Cependant, il ne s’éloignera pas trop du terrain de balle, car il prévoit de jouer à nouveau dans la Princeton Fastpitch Church League cet été.

Kevin Hieronymus est le rédacteur sportif de BCR depuis 1986. Contactez-le à [email protected]