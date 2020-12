Le couvreur Roméo Dale McLaughlan, emprisonné pour avoir traversé la mer d’Irlande en jet ski pour voir son amant sur l’île de Man, a été libéré à temps pour Noël, a appris MailOnline.

Sa petite amie Jessica Radcliffe a déclaré à MailOnline: « Ils l’ont laissé sortir de prison à la première heure et il est sur le chemin du retour. »

Jessica a déclaré que ses sentiments étaient « doux-amers », car même si elle était ravie que McLaughlan, 28 ans, soit libre, les tourtereaux se sont vu refuser une réunion par les mêmes règles covid qui ont conduit à sa peine de 28 jours.

S’exprimant depuis le ferry quittant l’île de Man pour la Grande-Bretagne, Dale a déclaré à MailOnline: « Je suis ravi d’être sorti.

«Je suis juste sur le ferry pour rentrer et je suis si heureux de rentrer à la maison et de rentrer à la maison pour Noël.

Le couvreur Roméo Dale McLaughlan, emprisonné pour avoir traversé la mer d’Irlande en jet ski pour voir son amant sur l’île de Man, a été libéré à temps pour Noël. Photographié en train de quitter l’île aujourd’hui

Jessica Radcliffe, 30 ans (à gauche) – la petite amie du mal d’amour Romeo Dale McLaughlan, 28 ans, (à droite) qui a été jetée en prison pour avoir traversé la perfide mer d’Irlande en jet ski juste pour la voir

«Mais je ne peux pas vraiment en dire plus pour le moment.

Il n’aurait techniquement dû être libéré que le lendemain de Noël après avoir purgé la moitié de sa peine.

Mais aujourd’hui, il a été libéré trois jours plus tôt de la minuscule prison de Jurby de l’île juste avant 6 heures du matin et était sur le chemin du retour en Écosse.

Peu de temps après 8h30, il a changé le profil de sa page Facebook en une photo romantique de lui avec Jessica, 30 ans, mère de deux enfants née à Manx.

McLoughlan était tout sourire alors qu’il quittait l’île de Man en ferry, au lieu du jet ski qu’il utilisait pour s’y rendre

Mclaughlan (photographié sur son jet ski) a déclenché une recherche et sauvetage des garde-côtes lorsqu’il a entrepris son voyage de 25 miles sur l’île de Whithorn, Dumfries et Galloway vendredi matin dernier.

M. McLaughlan, 28 ans, a fait le trajet de 40 km entre l’Écosse et l’île de Man pour rendre visite à sa petite amie Jessica Radcliffe, 30 ans, vendredi dernier – passant quatre heures et demie en mer (photo arrivant sur l’île de Man)

Mme Radcliffe, qui a dit qu’elle aimerait épouser son amoureux du jet ski

McLaughlan a envoyé un message à des amis qu’il espérait rencontrer Jessica bientôt, mais où et quand n’était pas clair.

Et Jessica à son tour a répondu avec un signe de cœur sur sa page Facebook.

Elle a déclaré à MailOnline exclusivement: « Je le pensais vraiment quand j’ai dit que je l’épouserais s’il me le demandait. Quiconque est prêt à traverser un océan pour vous voir doit être sérieux.

Elle a ajouté en riant: « Attention, je ne pense pas que je serais prête à faire de même pour lui! »

Le couple avait exploré des moyens de leur permettre d’être ensemble après que Dale eut purgé sa peine, et Jessica avait même contacté un avocat de l’île pour demander l’autorisation à Dale de retourner chez elle à Ramsey pour Noël.

« Nous pensions, parce qu’il était déjà isolé pendant la durée requise en prison, qu’il serait d’accord pour venir et être avec nous, mais les autorités ont déclaré qu’il risquait d’être à nouveau arrêté car il n’avait pas de permis. sur l’île, dit-elle.

« Je ne pouvais pas lui faire face passer Noël dans une cellule de police, alors à contrecœur, nous avons convenu que la meilleure chose serait qu’il rentre chez lui en Écosse pour le moment, mais nous allons certainement nous réunir à nouveau dès que nous le pourrons légalement.

Cette carte montre le voyage de 25 miles que McLaughlan a effectué de l’Écosse à l’île de Man vendredi

Le jet ski de McLaughlan a été laissé sur la plage du port de Ramsey, sur l’île de Man, après avoir terminé son voyage de quatre heures, qui, selon lui, prendrait 40 minutes, avec seulement dix minutes de carburant.

« Nous avons discuté de la construction d’une maison sur l’île de Man – je ne vais pas déraciner mes enfants et les enfants de Dale vivent en Écosse avec leur mère. »

S’il avait été autorisé à sortir le lendemain de Noël, il n’y aurait eu aucun moyen pour lui de quitter l’île, ce qui l’aurait une fois de plus enfreint les règles covid, en tant que non-résident sans permis.

Mais un porte-parole du bureau de presse du gouvernement de l’île de Man a refusé de confirmer ou de nier qu’il avait été libéré.

Dale McLaughlan, sur la photo, a été emprisonné pendant quatre semaines après avoir admis être arrivé illégalement sur l’île pour voir Jessica

Dale a deux enfants avec son amour d’enfance Korrin Hastings (photographiés ensemble)

L’histoire de la traversée romantique mais imprudente de McLaughlan d’un tronçon de 25 miles de la mer d’Irlande du sud-ouest de l’Écosse à l’île de Man, suivie d’une randonnée de 20 miles jusqu’à la maison de son amant a suscité l’admiration et la condamnation dans une égale mesure de partout dans le monde.

Et Jessica elle-même a été ciblée par des trolls en ligne après avoir juré qu’elle voulait épouser le prisonnier de jet ski. Elle a révélé que des gens avaient fait des comparaisons défavorables en ligne entre elle et l’ex-petite amie de McLaughlan, mère de ses deux enfants.

Elle a déclaré dans un message sur Facebook: « Je me sens tellement embarrassée de devoir même me justifier sur les réseaux sociaux en me disant que je ne suis rien comparé à mon ex bfs. »

Des policiers photographiés à la voiture à côté de la cale de halage de l’île de Whithorn sur le continent écossais où Mclaughlan a laissé sa voiture et sa remorque avant de commencer son voyage fatidique

Lorsqu’un garde-côte a vu McLaughlan lancer son jet ski depuis la cale (ci-dessus), il a dit en plaisantant: «Allez-vous sur l’île de Man?