NEW YORK: Le receveur large recrue des New York Jets, Denzel Mims, est aux prises avec ce que l’entraîneur Adam Gase a qualifié de problème personnel et pourrait rater le match dimanche à Seattle.

Gase ne détaillerait pas la situation impliquant Mims mercredi car il s’agit d’une affaire personnelle, mais on pense que le destinataire pourrait avoir besoin de se rendre chez lui au Texas pour gérer une affaire familiale.

Parce que Mims aurait alors besoin de passer par la NFL COVID-19[feminine protocoles avant d’être autorisé à retourner dans les installations des équipes, ce qui pourrait l’empêcher d’être complètement dégagé avant le match contre les Seahawks.

Il sera peut-être hors du protocole ici, a déclaré Gase. Nous verrons comment se passe la journée, mais il est possible que cela le jette hors du jeu.

Lorsqu’on lui a demandé de préciser si Mims était actuellement dans le COVID-19[feminine protocole, Gase a dit que le récepteur l’était, mais à la fin de la journée, il pourrait ne pas l’être.

Mims, le choix de deuxième ronde de l’équipe en avril, a été un point positif dans la seconde moitié de la saison. Il a raté les six premiers matchs en se remettant de problèmes aux ischio-jambiers, mais a réussi 19 attrapés pour 324 verges en six matchs depuis. Mims a au moins une prise de 20 verges ou plus en cinq matchs consécutifs, seuls Allen Robinson de Chicago (10), Julio Jones d’Atlanta (six) et Terry McLaurin de Washington (six) ayant des stries actives plus longues.

Le secondeur Jordan Jenkins (épaule), le garde droit Greg Van Roten (orteil) et les sécurités Ashtyn Davis (pied) et Bennett Jackson (ischio-jambiers) ne s’entraînaient pas tous mercredi. Gase a déclaré que Van Roten, Davis et Jackson pourraient être placés sur la réserve des blessés.

Le demi offensif Frank Gore devait être limité après avoir quitté le match dimanche dernier contre Las Vegas avec une commotion cérébrale.

C’est une bonne première étape, a déclaré Gase. Quelles que soient toutes ces étapes qu’ils doivent franchir, il les traverse. Alors aujourd’hui, il est autorisé à participer à la pratique, c’est donc un plus.

La sécurité Marcus Maye (côte), le receveur large Breshad Perriman (épaule), le centre Connor McGovern (dos / ischio-jambiers), le plaqueur droit George Fant (genou) et le joueur de ligne offensive Pat Elflein (épaule / cheville) devraient tous être limités.

