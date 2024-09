Jets vs. 49ers en ligne sur Hulu

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, The Hollywood Reporter peut recevoir une commission d’affiliation.

revient pour la saison 2024-25 de la NFL pour clôturer une semaine palpitante d’action percutante et pleine d’adrénaline.

Pour la première semaine, les Jets de New York affronteront les 49ers de San Francisco au Levi’s Stadium de Santa Clara, en Californie, le lundi 9 septembre, avec une heure de début de 17h15 PT/20h15 ET. Le match sera diffusé sur ABC et ESPN, tous deux disponibles en streaming en ligne avec Hulu + Live TV. Encore mieux : Hulu propose une offre spéciale de streaming jusqu’au 11 septembre qui offre 30 $ de remise aux nouveaux abonnés après leur premier mois de Hulu + Live TV avec publicités ; pour en savoir plus, cliquez ici.

Continuez à lire ci-dessous pour plus de détails sur la façon de regarder le match Jets-49ers, ainsi que sur la façon d’acheter des billets de dernière minute en ligne. Consultez le programme complet pour Football du lundi soir ici.

Comment regarder Football du lundi soir Sans câble

Depuis Football du lundi soir:Le match Jets vs. 49ers est diffusé sur ABC et ESPN, et est également disponible en streaming sur les services câblés basés sur Internet qui diffusent ces réseaux. Hulu + Live TV propose un essai de trois jours, permettant aux amateurs de sport de regarder le match gratuitement.

Hulu Meilleur pack de streaming Pour regarder en direct les Jets-49ers en ligne sur ABC et ESPN, un abonnement à Hulu + Live TV est une autre option fantastique. Le service de streaming a accès à plus de 90 autres chaînes en direct, dont BET, CNN, Food Network et bien d’autres, à partir de 76,99 $ par mois et comprend l’intégralité de la bibliothèque de streaming de Hulu, ainsi que Disney+ et ESPN+. Hulu propose actuellement un essai gratuit de trois jours à essayer avant de vous engager.

Comment regarder Football du lundi soir Avec câble

Le match Jets-49ers est diffusé sur ABC et ESPN. Vous pouvez le regarder via votre fournisseur de télévision par câble, sur ESPN.com ou sur l’application mobile ESPN avec votre identifiant de compte de télévision par câble, y compris les services de streaming et traditionnels tels que Hulu + Live TV.

Où acheter Football du lundi soir Billets en ligne

Vous souhaitez assister au match en personne ? Des billets sont disponibles pour le match Jets-49ers sur StubHub, Ticket Liquidator, Ticketmaster et GameTime. Les prix dépendent de l’emplacement du siège. Pour plus d’informations, visitez NFL.com.

L’une des meilleures offres de billets de dernière minute en ce moment est sur Ticket Network, qui propose Le Hollywood Reporter lecteurs, 150 $ de réduction sur les commandes de 500 $ avec le code promotionnel THR150 ou 300 $ de réduction sur les commandes de 1 000 $ et plus avec le code THR300.

En attendant, d’autres offres sur les billets peuvent être trouvées sur Vivid Seats, où vous pouvez économiser 20 $ avec le code THR2024 ; ou sur SeatGeek où vous pouvez utiliser le code promotionnel HOLLYWOOD10 pour économiser 10 $ sur les achats éligibles de 250 $ et plus.