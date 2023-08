Jets’ Sauce Gardner tient ses promesses et monte sur scène en tant que diplômé universitaire

Sauce Gardner a fait une promesse à sa mère avant de devenir un choix de premier tour du repêchage de la NFL en 2022.

Le demi de coin des Jets de New York lui a dit qu’il ferait bientôt une autre promenade sur une grande scène – la prochaine fois en tant que diplômé universitaire.

Gardner a tenu parole. Et il a un diplôme de l’Université de Cincinnati pour le prouver.

« L’année dernière, j’ai senti que c’était la seule case que je n’avais pas cochée », a déclaré la recrue défensive de l’année en titre, qui était également All-Pro. « Maintenant, je peux vraiment dire que j’ai réussi. »

Pendant la journée de congé des Jets vendredi après avoir disputé leur premier match de pré-saison contre Cleveland à Canton, Ohio jeudi soir, Gardner est retourné sur le campus et a traversé la scène de départ pour récupérer son diplôme.

Il a même rencontré un fan qui portait un maillot des Jets avec le numéro 1 de Gardner sous sa robe et Gardner a pris quelques « selfies rapides » avec plusieurs autres camarades de classe.

« C’était cool, mec », a déclaré Gardner. « Pouvoir se sentir régulier. Pouvoir se sentir à nouveau comme un étudiant. »

Et il est venu un peu plus d’un an après avoir quitté l’école tôt et quelques crédits avant d’obtenir son diplôme pour poursuivre ses rêves de football.

« J’ai dû rencontrer ma mère à mi-chemin quand il s’agissait de partir tôt », a déclaré Gardner après l’entraînement samedi. « Elle n’en était pas vraiment fan. Ce n’était pas vraiment une question d’argent, tu vois ce que je veux dire ? Elle voulait que j’obtienne mon diplôme. C’est ce que tous les parents devraient vouloir. »

Gardner, le quatrième choix au repêchage de l’an dernier, a passé la dernière intersaison à suivre des cours et à terminer son diplôme en études interdisciplinaires.

« Ce n’était pas facile », a déclaré Gardner, qui a pu obtenir des crédits pour son travail caritatif avec sa fondation.

Il a dit qu’en plus de tenir sa promesse à sa mère, Gardner veut être un modèle pour les nombreux enfants qui le suivent sur et en dehors du terrain. Gardner a déclaré qu’il avait grandi dans un quartier difficile de Detroit et voulait que les jeunes sachent qu’ils peuvent réussir.

« Savoir qu’ils m’admirent et que je les inspire et les motive », a-t-il déclaré, « ce n’était pas négociable pour moi. »

Gardner inspire également ses coéquipiers des Jets. Le plaqueur défensif All-Pro Quinnen Williams a déclaré qu’il n’était qu’à neuf crédits d’obtenir son diplôme en Alabama.

« Je pense que c’est phénoménal », a déclaré Williams à propos de Gardner. « Et cela m’a vraiment motivé à dire, je dois arrêter de jouer (autour) et obtenir mon diplôme aussi (la prochaine) intersaison parce que je suis juste là, et j’ai juste besoin d’aller le finir. … Je’ Il me reste probablement un semestre, donc je peux aller le finir, facile. »

Le maire Aftab Pureval a proclamé le 4 août 2023 – la date de la remise des diplômes – comme « Ahmad ‘Sauce’ Gardner Day » à Cincinnati.

« C’était tout ce que je pensais que ça allait être », a déclaré Gardner, qui a choisi de s’asseoir dans la foule des diplômés plutôt que d’accepter une offre de s’asseoir dans une suite. « En fait, je voulais aller là-bas, donc c’était encore plus réel pour que mes parents et ma famille puissent simplement regarder en bas et me voir assis.

« Je ne vais pas mentir. C’était un peu comme le jour du match. J’étais un peu anxieux. Je ne savais pas à quoi m’attendre. Mais c’était une vraie bénédiction. »

Plusieurs des coéquipiers de Gardner lui ont envoyé des SMS de félicitations après avoir entendu la nouvelle de son diplôme.

Parmi les premiers figurait le quart-arrière Aaron Rodgers, qui a passé du temps pendant l’intersaison avec Gardner lors des matchs éliminatoires des New York Knicks.

« Il sait que ma mère est fière et il sait que ma famille est fière », a-t-il déclaré. « C’est l’amour juste là. »

Après la cérémonie, la famille de Gardner lui a organisé une fête de remise des diplômes – « Je n’en ai jamais eu une » – et il s’est ensuite dépêché de prendre à peine son vol de retour vers le New Jersey, afin qu’il puisse être à l’entraînement samedi.

« Je pense juste que cela signifie tellement dans ce qu’il a pu accomplir et ce qu’il peut encore accomplir au fur et à mesure qu’il avance dans sa carrière, mais je pense que c’est cool », a déclaré l’entraîneur Robert Saleh.

« Je pense que tout le monde devrait marcher s’il en a l’occasion, et il a eu cette opportunité. »

Reportage de l’Associated Press.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue nationale de football Jets de New York Sauce Gardner