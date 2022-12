Jets QB Mike White autorisé, par source: ce que son retour signifie pour New York, Zach Wilson

Le quart-arrière des Jets Mike White a été blanchi et reviendra cette semaine contre les Seahawks, une source de l’équipe non autorisée à parler publiquement de la situation a confirmé à L’athlétisme le lundi. Brian Costello du New York Post a été le premier à rapporter la nouvelle. Voici ce que vous devez savoir :

White s’est blessé aux côtes lors d’une défaite contre les Bills lors de la semaine 14 et n’a pas disputé les deux derniers matchs des Jets contre les Lions et les Jaguars.

New York vient de subir une défaite de 19-3 contre Jacksonville qui a vu Zach Wilson passer seulement 9 passes sur 18 pour 92 verges et une interception.

Au cours de ses trois départs cette saison, White a lancé pour 952 verges, trois touchés et deux interceptions tout en complétant 62% des tentatives de passes.

L’athlétismeL’analyse instantanée de :

Ce que le retour de White signifie pour les Jets

White ne pouvait pas revenir à un meilleur moment pour les Jets. Tout comme les espoirs des séries éliminatoires semblaient morts après avoir perdu leur quatrième match consécutif contre les Jaguars jeudi, tout ce dont les Jets avaient besoin pour se produire cette semaine – à savoir, les pertes des Dolphins et des Patriots – s’est produit, et donc maintenant ils sont dans une position où s’ils gagnent leur deux derniers matchs contre les Seahawks et les Dolphins, ils feront probablement les séries éliminatoires.

White n’est techniquement que 1-2 en tant que partant cette année, mais ces deux défaites ont été des matchs serrés contre deux des meilleures équipes de la NFL (Vikings et Bills), et il est indéniable que l’attaque des Jets a été bien meilleure avec White au QB qu’avec Wilson. En trois matchs, White a lancé pour 952 verges, ce qui se projetterait à plus de 5 000 verges sur une saison complète. Son premier match de retour sera contre une équipe des Seahawks accordant 25,3 points par match, qui se classe 29e dans la NFL. — Rosenblatt

Qu’est-ce que cela signifie pour Wilson ?

Quant à Wilson, il ne serait pas du tout surprenant qu’il débute son dernier match dans l’uniforme des Jets. Les Jets doivent maintenant déterminer si White peut être leur quart-arrière du futur. — Rosenblatt

(Photo: Gregory Fisher / États-Unis aujourd’hui)