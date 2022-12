Jets QB Mike White autorisé par les médecins à jouer contre les Seahawks

Mike White est de retour au poste de quart-arrière pour les Jets de New York.

Et juste à temps, avec leurs espoirs en séries éliminatoires qui ne tiennent qu’à un fil.

White a été blanchi par les médecins de l’équipe et débutera dimanche à Seattle contre les Seahawks après avoir raté les deux derniers matchs des Jets en raison de côtes cassées subies lors de la défaite 20-12 de New York contre les Bills le 11 décembre.

“Je pensais que Mike avait fait un excellent travail pour déplacer l’attaque, soutenir les entraînements et obtenir les premiers essais”, a déclaré l’entraîneur Robert Saleh tout en confirmant la décision. “Beaucoup plus efficace. Notre attaque fonctionnait avec une bonne efficacité.

“C’est une grande opportunité pour lui, une grande opportunité pour tout le monde.”

White s’est entraîné sur une base limitée depuis, mais n’avait pas été autorisé à entrer en contact, il ne pouvait donc pas jouer.

Cette autorisation est intervenue lundi. Et avec les Jets (7-8) toujours dans la chasse aux séries éliminatoires avec deux matchs à jouer, ils récupèrent leur quart-arrière. Et “sauf blessure”, a déclaré Saleh, aussi longtemps que durera la saison. Mais l’entraîneur n’irait pas jusqu’à spéculer si White pourrait être la réponse à long terme au quart-arrière.

“Il a juste besoin de le prendre un jour à la fois”, a déclaré Saleh, “et de partir de là.”

Saleh a déclaré que Joe Flacco servirait de remplaçant à White et que Zach Wilson passerait du départ des deux derniers matchs à celui de quart-arrière n ° 3 et inactif dimanche.

White est allé 80 sur 129 pour 952 verges et trois touchés avec deux interceptions tout en commençant trois matchs à la place du banc Wilson. Il a été éliminé à deux reprises du match contre les Bills. Les radiographies au stade étaient claires et il a terminé le match, mais des tomodensitogrammes à l’hôpital ont révélé une fracture aux côtes.

“Un couple de suite”, a déclaré White il y a deux semaines, “cela rend cette zone vraiment vulnérable.”

Les médecins de l’équipe des Jets ont décidé qu’il ne pouvait pas être autorisé à entrer en contact, et White a déclaré qu’il avait demandé l’avis d’environ 10 médecins indépendants qui étaient tous d’accord.

Wilson a lutté puissamment en commençant les deux derniers matchs en l’absence de White, mais a lutté puissamment. Il a été remplacé par le quart-arrière de quatrième corde Chris Streveler, promu de l’équipe d’entraînement avant le match, pour donner une étincelle aux Jets dans leur défaite 19-3 contre les Jaguars jeudi soir dernier.

Wilson, qui a été mis au banc pour réinitialiser sa mécanique et son approche mentale, est allé 27 sur 53 pour 409 verges et deux touchés avec deux interceptions dans des défaites contre les Lions et les Jaguars.

Les Jets devraient-ils quitter Zach Wilson après leur défaite contre les Jaguars ? “First Things First” a discuté de la question de savoir si les Jets devraient passer du choix n ° 2 au classement général du repêchage de la NFL 2021 après leur défaite contre les Jaguars.

Saleh a insisté lundi sur le fait que les Jets “n’abandonnent pas le jeune homme”. Mais la performance de Wilson contre les Jaguars devant un public national – 9 sur 18 pour 92 verges et un INT – était une indication claire qu’il n’a pas corrigé ses défauts.

“Je pense toujours qu’il a un avenir ici”, a déclaré Saleh. “Je pense toujours qu’il va être un très bon quart-arrière. Il a besoin de temps pour s’asseoir et poursuivre le développement que nous essayons de relancer, si vous voulez, après le match contre la Nouvelle-Angleterre (avant son premier banc).

“Mais nous l’avons toujours dans notre avenir et nos projets.”

La situation des séries éliminatoires des Jets est apparue désastreuse après cette défaite, mais New York a reçu de bonnes nouvelles avec les résultats de certains autres matchs au cours du week-end. Les Dolphins, Patriots et Raiders ont tous perdu, de sorte que les Jets restent à la neuvième place du classement des séries éliminatoires de l’AFC derrière les Patriots (7-8) et les Dolphins (8-7).

Les Jets peuvent briser une sécheresse de 11 ans en séries éliminatoires s’ils remportent leurs deux derniers matchs à Seattle et à Miami, et les Patriots perdent l’un de leurs deux derniers contre Miami à domicile ou à Buffalo.

“Nous devons encore nous trouver, nous devons encore trouver la confiance et nous devons lancer le bal”, a déclaré Saleh. “Et cela commence par la façon dont nous nous préparons jour après jour et comment nous attaquons ces moments.

“Les séries éliminatoires et tout ça, c’est cool, mais nous devons rester connectés à ce moment à Seattle et à Seattle uniquement.”

Reportage réalisé par l’Associated Press.