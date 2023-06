Jets privés et conférences de presse : Pourquoi Hirsto Stoichkov à Parme était voué à l’échec dans les années 1990

Parme a acheté un Hristo Stoichkov de 29 ans à Barcelone pour 6,5 millions de livres sterling avant la campagne 1995/96, mais cette décision s’est massivement retournée contre lui.

Vainqueur du Ballon d’Or un an auparavant, Stoichkov avait reçu une multitude de distinctions individuelles et en club au cours de ses cinq saisons à Barcelone au début des années 1990, et son transfert à Parme semblait un coup incroyable pour l’équipe italienne.

Cependant, le Bulgare n’a duré qu’une saison. Comme l’explique l’ancien coéquipier Lorenzo Minotti, des ajustements tactiques ont été apportés par le manager Nevio Scala pour accommoder Stoichkov, ce qui s’est finalement avéré au détriment du reste de l’équipe.

« Il a remporté le Ballon d’Or et est toujours un de mes amis, mais il a vécu le football d’une manière complètement différente », a déclaré Lorenzo Minotti. QuatreQuatreDeux.

« Il est arrivé dans un jet personnel, prêté par le gouvernement bulgare, et ne parlait qu’aux conférences de presse. Nous n’avions jamais tenu de conférence de presse auparavant – nous rencontrions les journalistes locaux au parc.

« Stoichkov était habitué à une réalité différente et cela a déséquilibré le groupe. C’était difficile de l’intégrer dans notre formation, avec Zola et Asprilla. Scala devait changer sa configuration et l’équipe a souffert. »

Après seulement cinq buts en 23 matches de Serie A pour Parme et incapable de s’installer en Émilie-Romagne, Stoichkov est retourné en Catalogne et à Barcelone pour redécouvrir sa forme et son amour du football.

Cependant, il n’a jamais tout à fait réussi à atteindre les sommets qu’il avait atteints lors de son premier passage au club et est rapidement parti pour le CSKA Sofia dans son pays d’origine. De là, il est devenu un nomade du football, se présentant à Al-Nassr en Arabie saoudite, à Kashiwa Reysol au Japon et aux côtés de la MLS Chicago Fire et DC United, avant de finalement prendre sa retraite en 2003 à l’âge de 37 ans.

Parme, quant à lui, a remporté la Coupe UEFA et la Coppa Italia quelques années après son départ, lors de la campagne 1998/99.