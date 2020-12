NEW YORK: Les Jets de New York ont ​​mis le garde gauche Alex Lewis sur la liste des blessures non liées au football vendredi.

Lewis avait déjà été exclu du match de l’équipe contre Las Vegas dimanche en raison de ce que l’entraîneur Adam Gase a appelé une décision organisationnelle.

Lewis est confronté à certains problèmes en dehors du terrain, ont déclaré deux personnes à l’Associated Press sous couvert d’anonymat, l’équipe n’ayant pas discuté publiquement des détails de la situation en raison de problèmes de confidentialité.

ESPN.com a d’abord annoncé la décision de l’équipe de mettre Lewis sur la liste NFI.

Lewis devra siéger pendant au moins trois semaines, mais l’une des personnes a déclaré à l’AP que les Jets continueraient de payer le joueur de ligne offensive, ce que les équipes de la NFL n’ont aucune obligation de faire avec les joueurs de la liste NFI pendant qu’il est hors-jeu. On espère que Lewis pourra revenir jouer avant la fin de la saison.

Lewis était limité dans la pratique vendredi dernier parce que l’équipe a déclaré que ce n’était pas lié à des blessures. Il n’a pas joué contre Miami dimanche dernier et Gase a annoncé vendredi que Lewis ne jouerait pas contre Las Vegas ce dimanche après ne pas s’entraîner toute la semaine.

Ni Gase ni l’équipe sans but n’ont expliqué la situation entourant Lewis, qui avait commencé tous les matchs sauf un cette saison la semaine dernière.

Gase n’entrerait pas dans les détails, sauf pour dire que la sélection de Lewis n’était pas en danger. Il a également déclaré qu’il était incorrect de dire que le banc de Lewis est disciplinaire et que le joueur de ligne offensif ne sera pas condamné à une amende par l’équipe.

Lewis a assisté aux réunions virtuelles de l’équipe mais ne s’est pas exercé.

Une fois que nous aurons une solution à ce problème, nous pourrons en parler davantage, a déclaré Gase.

Lundi, on a demandé à Gase si Lewis et lui auraient pu se livrer à une altercation verbale la semaine dernière.

Nous avons eu une discussion, a déclaré Gase lundi. Je n’appellerais pas ça, je ne sais pas si c’est vraiment une altercation verbale, mais nous avons eu une conversation. Pour le moment, ils le géraient en interne.

Lewis, 28 ans, a été repris de Baltimore en août 2019 pour un septième tour de 2020. Il a ouvert la saison dernière en tant que remplaçant avant de se diriger vers la base lorsque Kelechi Osemele a été blessé. Le directeur général Joe Douglas a signé à Lewis une prolongation de contrat de trois ans de 18,6 millions de dollars en mars, l’équipe le considérant peut-être comme une partie à long terme de la ligne offensive.

Lewis a raté le match à domicile des Jets contre Buffalo le 25 octobre en raison d’une blessure à l’épaule, mais il était dans l’alignement jusqu’à dimanche dernier. La dernière défaite des Jets les a ramenés à 0-11.

REMARQUES: DL John Franklin-Myers a été testé positif jeudi pour coronavirus et n’a pas fait d’exercice parce que l’équipe l’a laissé rester à l’écart pour des raisons de précaution, mais les recherches de suivi ont montré qu’il s’agissait d’un faux positif. Franklin-Myers était de retour avec l’équipe et a entièrement répété vendredi. … RT George Fant (genou / cheville) était limité et considéré comme douteux pour le match après avoir été mis à l’écart la semaine dernière. Gase était optimiste que Fant puisse jouer. À moins d’avoir un revers majeur (vendredi), il semble que nous étions en bonne forme avec lui, ce qui sera bon pour nous, a déclaré l’entraîneur. … L’OL Pat Elflein (épaule) était également limité et considéré comme discutable.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL