NEW YORK: Les Jets de New York ont ​​interviewé le coordinateur offensif des Carolina Panthers, Joe Brady, samedi pour leur poste d’entraîneur-chef.

Brady est le quatrième candidat connu à rencontrer à distance les Jets, qui ont limogé Adam Gase dimanche dernier après deux saisons. New York a également interviewé mercredi le coordinateur offensif de Kansas City Eric Bieniemy, l’ancien entraîneur de Cincinnati Marvin Lewis jeudi et le coordinateur défensif de San Francisco Robert Saleh vendredi.

Les Jets devraient également parler au coordinateur défensif d’Indianapolis, Matt Eberflus, dans les prochains jours, alors que la liste des candidats de l’équipe s’allonge.

Brady, 31 ans, a terminé sa première saison en tant que coordinateur offensif des Panthers sous Matt Rhule. La Caroline s’est classée 21e au classement général et 24e au classement, mais n’a eu que le demi offensif Christian McCaffrey pendant trois matchs à cause de blessures. Les Panthers avaient encore quatre joueurs en arrière Mike Davis et les grands receveurs DJ Moore, Robby Anderson et Curtis Samuel ont au moins 1000 mètres de mêlée, devenant ainsi la cinquième équipe de l’ère du Super Bowl à accomplir cet exploit.

Brady a été un candidat populaire cette intersaison, ayant également interviewé Atlanta, Houston et les Chargers de Los Angeles pour leurs vacances de poste d’entraîneur.

Brady a commencé sa carrière d’entraîneur en tant qu’entraîneur des secondeurs chez William & Mary, son alma mater, en 2013 avant de se rendre à Penn State en 2015 pour servir d’assistant diplômé. Il a obtenu son premier emploi dans la NFL en 2017 en tant qu’assistant offensif sous Sean Payton à la Nouvelle-Orléans.

Brady a été embauché par LSU en 2019 en tant que coordonnateur du jeu de passes et entraîneur des receveurs, aidant à mener les Tigers invaincus au championnat national. Il a travaillé en étroite collaboration avec le quart Joe Burrow, qui a été le lauréat du prix Heisman et a été n ° 1 au classement général par Cincinnati dans le repêchage de la NFL l’année dernière, et le receveur Justin Jefferson, qui a établi un record de recrue cette saison avec 1400 verges recevant 88 attrapés pour Minnesota.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL