NEW YORK: C’est une association d’entraîneurs et de joueurs qui a enthousiasmé les Jets de New York sur ce qui pourrait être.

Adam Gase était le gourou de l’offensive et Sam Darnold le jeune quart-arrière et visage de la franchise.

Au lieu de cela, les Jets ne peuvent que se plaindre de ce qui aurait dû être.

C’est à moi de le faire jouer mieux que ce qu’il a joué, a déclaré Gase jeudi. Et jusqu’à présent, je ne l’ai pas bien fait.

Les conséquences hors saison seront probablement importantes. Avec les Jets à 0-11, Gase a presque certainement disparu après la finale de la saison régulière. Et avec Darnold qui a du mal à avancer dans sa troisième saison, New York est susceptible de le quitter aussi.

Les Jets sont actuellement n ° 1 du repêchage de la NFL en avril, et il semble de plus en plus probable que la star de Clemson, QB Trevor Lawrence, sera là pour faire un choix de changement de franchise. Cela signifierait que Darnold sera également hors de la porte à un moment donné, laissant derrière lui une traînée de potentiel non réalisé.

Une partie de cela dépend de lui, bien sûr, car il est incapable d’améliorer son jeu et de surmonter l’adversité constante autour de lui. Mais Gase admet qu’il est également responsable de ce qui s’est passé, sinon au cours des deux dernières années.

Je suis venu ici pour l’aider, pour l’aider à développer sa carrière, a déclaré Gase, et nous avons échoué.

Darnold n’a lancé que trois passes de touché cette saison et aucune lors de ses quatre derniers matchs, couvrant 19 quarts. Il a également été intercepté huit fois pour avoir pris des décisions que beaucoup soutiennent qu’un QB de troisième année ne devrait pas prendre. Et sa cote de quart-arrière de 64,0 se classe au dernier rang de la NFL parmi les joueurs qui ont commencé quatre matchs ou plus.

Darnold, 23 ans, a également eu deux relais séparés de deux matchs sur la touche en raison de blessures à l’épaule. Ajoutez à cela il a raté trois matchs l’année dernière en raison de la mononucléose et trois matchs en tant que recrue avec une blessure au pied, et le quart-arrière n’a joué que l’équivalent d’un peu plus de deux saisons dans la NFL en 33 matchs.

Ouais, je veux dire, c’est frustrant pour nous deux, a déclaré Gase. «Je pense qu’il essaie de faire tout ce qu’il peut. Il est difficile de maîtriser la situation des blessures cette année et l’année dernière. Aussi, comme, mono? Je veux dire que si vous êtes à Vegas, ce n’est pas celui sur lequel vous pariez. Pas de basse saison, un court camp d’entraînement (cet été) aurait aimé beaucoup de ce temps pour travailler sur beaucoup de choses différentes avec lui.

«Et puis les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme nous le voulions en début d’année, et il nous a juste neigé.

Ce n’est que dimanche dernier que Darnold a joué avec ses trois receveurs de départ Jamison Crowder, Breshad Perriman et Denzel Mims simultanément sur le terrain en raison de plusieurs blessures.

Pourtant, cela n’a pas changé le résultat. Darnold avait l’air rouillé lors de la défaite 20-3 contre Miami et a commis certaines des mêmes erreurs qui ont éclipsé les actions parfois mais pas assez souvent brillantes.

«C’est pourquoi il est si important dans chaque match de continuer à essayer de l’aider à grandir, de l’aider à se développer et à voir les choses comme il devrait voir et jouer comme il a joué dans certains matchs», a déclaré Gase. Dans le même temps, ce qui est parfois frustrant dans le poste de quart-arrière, c’est que vous avez également besoin de 10 autres gars pour faire leur travail.

Pourtant, Gase est impressionné par l’éthique de travail de Darnold, c’est phénoménal et la capacité du jeune à ignorer le bavardage extérieur. Le discours qu’il n’est pas assez bon, et le battage médiatique entourant Lawrence et le potentiel pour lui d’être le prochain quart-arrière des Jets.

Nous avons eu des conversations sur le fait de nous concentrer uniquement sur le moment et de ne pas nous inquiéter dans deux semaines, dans cinq semaines, dans quatre mois, a déclaré Gase. «Déterminez ce que vous pouvez contrôler, c’est-à-dire préparer la course de dimanche et bien performer. Je pense que c’est plus facile à dire qu’à faire. À 23 ans, il peut dire: Oui, je l’ai. ‘

C’est probablement beaucoup plus difficile que ce qu’il dépeint.

À son crédit, Darnold ne recule jamais ou ne semble pas nerveux lorsqu’il s’adresse aux journalistes. Il a montré à maintes reprises qu’il avait la capacité mentale de gérer les projecteurs du jeu à New York et pour une franchise qui n’a pas vu de Super Bowl depuis les jours de gloire de Joe Namath en 1969.

Cela fait 51 ans et ça compte.

De nombreux fans espéraient et croyaient que Darnold pourrait être le quart-arrière pour les ramener au sommet de la NFL. Au lieu de cela, lui et Gase sont coincés avec le reste de la concurrence depuis le fond.

