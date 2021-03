NEW YORK: Les Jets de New York ont ​​annoncé la création d’un département de soins et de performances athlétiques qui se concentrera sur l’amélioration de la santé générale, de la nutrition et de l’entraînement des joueurs après des blessures qui ont frappé l’équipe ces dernières saisons.

Le Dr Brad DeWeese supervisera le nouveau département, qui, selon l’équipe dans un communiqué jeudi, aidera à aligner les équipes de performance athlétique du club pour mieux positionner les joueurs pour le succès.

DeWeese était plus récemment directeur sportif adjoint pour la performance sportive à East Tennessee State. Il était également responsable de la physiologie du sport à la division d’hiver des comités olympiques américains, aidant les athlètes à remporter 21 médailles olympiques et aux championnats du monde.

Les Jets ont également annoncé l’embauche de Mike Nicolini comme entraîneur en chef de la force et du conditionnement; Le Dr Omar Ahmad comme entraîneur adjoint de la force et du conditionnement; Le Dr Matt Sams en tant que directeur des sciences du sport; et le Dr Robert Sausaman comme directeur adjoint de la haute performance.

New York a utilisé 80 joueurs la saison dernière et a placé 36 joueurs sur la réserve blessée, à égalité pour le cinquième total le plus élevé de la NFL. Les 28 joueurs des Jets sur IR en 2019 ont mené la ligue, selon Spotrac.

Le directeur général Joe Douglas a déclaré que l’équipe avait procédé à un examen approfondi de ses domaines de performances sportives et avait décidé de créer un département centralisé qui contribuera à améliorer la santé des joueurs et le succès global des Jets. Douglas a déclaré que l’équipe était impressionnée par l’expérience et la vision éprouvées de DeWeese.

Son accent sur la vitesse et la puissance est exactement ce dont nous pensons avoir besoin pour aider à développer et permettre aux joueurs des Jets d’atteindre leur niveau maximal, a déclaré Douglas dans un communiqué. «Nous sommes ravis d’ajouter cette nouvelle dimension à notre organisation et d’amener le Dr DeWeese et son personnel dans le giron et de savoir que les joueurs trouveront ce groupe comme un atout formidable pour eux.

DeWeese a déclaré que le programme nouvellement mis en place serait un modèle centré sur le joueur, axé sur l’athlète individuel plutôt que sur une théorie d’entraînement. Il a qualifié l’approche de formation ciblée.

Les entraîneurs sportifs, les entraîneurs de musculation et de conditionnement physique des Jets, le personnel de nutrition et le service de réadaptation feront tous partie du département des soins sportifs et de la performance.

Je veux que nous soyons le modèle pour les autres équipes de la NFL pour développer leur système, a déclaré DeWeese.

Nicolini a travaillé avec le nouvel entraîneur des Jets, Robert Saleh à San Francisco, où il a été assistant entraîneur de force et de conditionnement au cours des deux dernières années après une saison en tant qu’assistant de force et de conditionnement. Nicolini remplace Justus Galac, qui était à New York depuis 10 saisons, dont les neuf dernières en tant qu’entraîneur-chef de la force et du conditionnement.

Ahmad rejoint les Jets après avoir occupé le poste de directeur adjoint de l’athlétisme et des performances sportives au Richard Bland College en Virginie depuis 2019.

Sams a passé les deux dernières années en tant qu’analyste des sciences de la performance pour les Royals de Kansas City de la Major League Baseball.

Sausaman a été directeur de la performance appliquée au Missouri au cours des deux dernières années, et a précédemment travaillé avec DeWeese à East Tennessee State.

