Jets CB DJ Reed dit que l’équipe peut avoir une défense « historique » cette saison

DJ Reed a placé la barre extrêmement haute pour la défense des Jets de New York, et le demi de coin vétéran pense que le groupe talentueux laissera sa marque – sur le terrain et dans les livres d’histoire.

« Je suis très confiant », a-t-il déclaré lundi. « Je pense que nous avons le potentiel pour être la meilleure défense de la NFL, et honnêtement, je pense que nous pourrions être historiques.

« Pas seulement la meilleure défense de la ligue, mais je pense que nous pouvons avoir une défense historique dans la ligue comme celle du 85-86. [Chicago] Les ours, comme le [Legion of Boom in] 2013. »

Cette défense de Chicago était dirigée par le coordinateur Buddy Ryan et comprenait les futurs membres du Temple de la renommée du football professionnel Mike Singletary, Richard Dent et Dan Hampton, et est largement considérée comme l’une des meilleures, sinon la plus grande, de l’histoire de la NFL.

Et la « Legion of Boom » de Seattle était le secondaire exceptionnel des Seahawks au début des années 2010, dirigée par Richard Sherman, Kam Chancellor et Earl Thomas.

« Je pense que nous pourrions être aussi dominants », a déclaré Reed, « si nous mettons tout ensemble, si nous nous concentrons uniquement sur le moment présent, si nous sommes délibérés et si chacun joue à la hauteur de son potentiel, je pense que le ciel est la limite pour nous. « .

L’ailier défensif John Franklin-Myers a déclaré qu’il était « 100 parfait » d’accord avec Reed, et les deux ont déclaré qu’il y avait un « sentiment d’urgence » – à commencer par le match d’ouverture de la saison lundi prochain contre Buffalo – de performer à un niveau élevé des deux côtés du ballon. en raison de la façon dont la liste a été construite.

Faire appel au quart-arrière Aaron Rodgers en est bien sûr un élément majeur. Il en va de même pour le renforcement d’autres domaines avec pour objectif non seulement de mettre fin à la plus longue sécheresse active en séries éliminatoires de la NFL (12 saisons), mais également de réaliser une série d’après-saisons approfondies.

« Pourquoi ne pas exprimer vos objectifs ? » » a déclaré Franklin-Myers. « Nous n’avons pas peur de nous asseoir ici et de prendre des risques et de dire que nous voulons gagner un Super Bowl, que nous voulons y aller et que nous voulons être la meilleure défense de la NFL.

« Si ce ne sont pas vos rêves, alors vous n’êtes pas au bon endroit. »

Reed a attribué son évaluation de la défense au talent général, ainsi qu’au travail du coordinateur Jeff Ulbrich : « Je pense que nous avons le meilleur DC. »

Les Jets ont été classés n ° 4 la saison dernière en défense globale, en grande partie grâce au duo de cornerback composé de Reed et Sauce Gardner, la recrue défensive de l’année AP et le plaqueur défensif All-Pro Quinnen Williams. Les membres clés de cette unité sont de retour, donnant à New York la confiance qu’il peut être encore meilleur qu’il y a un an.

Franklin-Myers a déclaré qu’un domaine qui peut faire passer les Jets du top cinq au n°1 est l’amélioration des points défensifs. Ils en ont eu 16 la saison dernière, 29e dans la NFL.

« Nous avons une chance quand vous regardez le symbole des Jets de New York, quand vous nous regardez et que vous savez que vous allez nous affronter, vous comprenez que c’est une organisation défensive et vous essayez de la traiter comme telle », a déclaré Franklin. -Myers a dit. « Tout le monde en défense a fait ses preuves. Nous avons tous joué à un niveau élevé. Nous jouons tous bien ensemble.

« Et la troisième année dans ce programme, vous obtenez en quelque sorte cette confiance, vous obtenez ce fanfaronnade, vous le savez, vous le comprenez et nous savons tous de quoi nous sommes capables. Et maintenant, il est temps d’y aller et de l’exécuter et fais-le. »

Le secondeur CJ Mosley était d’accord, mais a adopté une approche plus mesurée envers ses coéquipiers en mentionnant la défense actuelle des Jets dans le même souffle que les Bears de 1985.

« Je veux dire, c’est une comparaison assez importante », a déclaré Mosley en souriant, ajoutant que les Jets ont un long chemin devant eux.

« Si l’un de nos frères dit cela », a-t-il déclaré, « maintenant, nous devons y aller et faire un spectacle. »

Reportage de l’Associated Press.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue nationale de football Jets de New York Aaron Rodgers

Voulez-vous que d’autres belles histoires vous soient livrées directement ? Voici comment créer ou vous connecter à votre compte FOX Sports, suivre vos ligues, équipes et joueurs préférés et recevoir quotidiennement une newsletter personnalisée dans votre boîte de réception..

Tendances NFL Deion Sanders crie Michael Irvin et clarifie le commentaire sur les « reçus » après que le Colorado ait battu TCU

2023 NFL Over/Under gagnent les cotes totales, les pronostics et les choix pour les 32 équipes

L’état trouble de la blessure de Terry McLaurin menace les commandants





Calendrier de pré-saison de la NFL 2023 : dates, heures, chaînes, comment regarder

Cotes et pronostics de la semaine 1 de la NFL 2023 : choix, lignes, spreads pour chaque match

Josh Allen célèbre la victoire bouleversée du Wyoming contre Texas Tech de Patrick Mahomes





Cotes NFL 2023 : Bryce Young ou CJ Stroud totaliseront-ils plus de verges par la passe ?

Cowboys et OT Terence Steele s’accordent sur une prolongation de 86,8 millions de dollars

Le DT All-Pro Chris Jones ne se présente pas aux Chiefs pour le début de la préparation du match de la saison régulière