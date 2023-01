Jets at Dolphins propagation, ligne, choix: prédictions d’experts pour le match NFL de la semaine 18

Après 11 matchs, les Dolphins de Miami ressemblaient à un verrou pour les séries éliminatoires et à un candidat potentiel au Super Bowl. Maintenant, ils entrent dans la semaine 18 dans une situation incontournable contre les Jets de New York, tout en ayant également besoin d’aide sous la forme d’une défaite des Patriots de la Nouvelle-Angleterre pour s’assurer une place en séries éliminatoires. Pire encore, ils ne sont pas favorisés dans le match de dimanche avec les Jets car c’est un tirage au sort.

Le coup d’envoi est prévu à 13 h HE du Hard Rock Stadium de Miami. Le match sera télévisé sur CBS.

Non seulement Miami connaît une séquence de cinq défaites consécutives dans le match de dimanche, mais il y a aussi de sérieux doutes quant à leur situation de quart-arrière.

Le partant Tua Tagovaiola reste à l’écart en raison d’une commotion cérébrale, et bien que les Dolphins ne l’aient pas officiellement exclu, il ne devrait pas jouer. Il n’y a pas non plus de calendrier pour son retour dans la formation de départ. Pire encore, le remplaçant Teddy Bridgewater s’est blessé à la main lors de la défaite de dimanche contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et a dû quitter le match. Il n’est pas non plus donné pour commencer, mais il s’est entraîné dans une capacité limitée mercredi. Cela pourrait mettre la saison des Dolphins entre les mains du choix recrue de septième ronde Skylar Thompson.

Thompson a disputé la majeure partie de leur première rencontre cette saison, que les Jets ont facilement remportée par une marge de 40-17.

Les Jets n’ont rien à jouer dans le match de dimanche, ayant déjà été éliminés grâce à leur défaite contre les Seahawks de Seattle dimanche dernier. Leur saison autrefois prometteuse s’est transformée en une amère déception avec cinq défaites consécutives, tout en perdant six de leurs sept derniers matchs en grande partie à cause des problèmes de quart-arrière avec Zach Wilson et Mike White. Dans l’état actuel des choses, les Jets détiendraient le 13e choix au total lors du repêchage de la NFL en 2023. Une défaite pourrait les propulser dans le top 10 en fonction des autres résultats de la ligue ce week-end.

Quelles sont les cotes pour Dolphins contre Jets ?

Scénarios pour les dauphins contre les jets

Choix d’experts pour les dauphins contre les jets

(Photo de Tyreek Hill : Billie Weiss / Getty Images)