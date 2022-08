Jetpack Joyride 2 explose dans Apple Arcade

Arcade aux pommes ajouté Jetpack Joyride 2, un jeu de tir à défilement latéral, à son catalogue de jeux Vendredi. Si vous êtes abonné à Apple Arcade (5 $ par mois), vous pouvez jouer à cette nouvelle suite sans frais, publicités et achats intégrés.

Dans Jetpack Joyride 2, vous incarnez le protagoniste de retour Barry Steakfries – qui est un nom objectivement génial pour un personnage de jeu. Vous le guidez dans un couloir, tirez sur les ennemis et évitez les obstacles en cours de route. Collectez des améliorations en cours de route pour vous aider à éliminer vos ennemis, ainsi que des pièces pour acheter des améliorations entre les missions.

Au lieu de courir et de voler dans un couloir sans fin comme dans l’original, il y a un mètre en haut de votre écran qui se remplit au fur et à mesure que vous progressez et récupérez des objets. Une fois que vous avez rempli le compteur, soit vous affrontez un boss, soit vous entrez dans une zone bonus où vous pouvez collecter plus de pièces.

Alors que j’ai apprécié le gameplay, j’ai vraiment apprécié l’humour idiot. Par exemple, vous pouvez acheter différentes tenues de personnage au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, et l’une est une tenue de sorcier avec la description “C’est léviosapas leviosaaa !”

Arcade aux pommes ajoute de nouveaux jeux et des mises à jour de contenu toutes les semaines. Si vous souhaitez essayer Apple Arcadevous pouvez obtenir un essai gratuit de trois mois à l’achat d’un nouvel appareil, ou un mois gratuit si vous vous inscrivez pour la première fois. Ouvrez l’App Store et appuyez sur l’icône du joystick en bas de l’écran pour lancer le service.