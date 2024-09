Jetpack Compose adopte les interfaces utilisateur adaptatives avec Compose Material 3 Adaptive

Composition de matériel 3 adaptatifune bibliothèque destinée à créer des interfaces utilisateur adaptatives capables de s’adapter automatiquement en fonction de la taille actuelle de la fenêtre ou de l’orientation de l’appareil, a atteint la version 1.0 et est prête à être utilisée dans les applications de production.

Exploiter Letpack Composela nouvelle bibliothèque permet aux développeurs de créer plus facilement des applications qui s’exécutent sur une variété de facteurs de forme, y compris les téléphones pliables et les téléviseurs muraux, et de s’adapter aux changements de configuration tels que les changements d’orientation et le redimensionnement des fenêtres dans les modes d’écran partagé et de fenêtrage libre.

L’idée derrière les interfaces utilisateur adaptatives est simple : utiliser différents composants d’interface utilisateur en fonction de la taille de la fenêtre pour mieux utiliser l’espace disponible. Par exemple, les volets se prêtent naturellement à la création de dispositions de listes et de détails adaptatives, où vous naviguez de la liste à la vue détaillée sur des écrans plus petits tandis que les appareils plus grands affichent à la fois la liste et la vue détaillée dans la même disposition. Vous pouvez également créer des dispositions de volets de soutien, où une plus grande partie de l’écran est occupée par la zone de contenu principale et un volet de soutien, qui peut être affiché ou non, affiche la zone de contenu secondaire. Dans le même esprit, vous pouvez utiliser une barre de navigation inférieure sur les écrans compacts et la remplacer par un rail de navigation vertical sur les fenêtres plus grandes.

La bibliothèque fournit plusieurs composants et API pour faciliter la création d’expériences adaptatives et permettre aux développeurs de réutiliser des solutions éprouvées à des problèmes courants sans avoir à réinventer la roue. Par exemple, les développeurs peuvent utiliser NavigationSuiteScaffold pour basculer entre la barre de navigation et le rail de navigation en fonction de la classe de taille de la fenêtre de l’application, ListDetailPaneScaffold pour implémenter une mise en page de liste détaillée s’adaptant automatiquement à la taille de la fenêtre de l’application, et SupportingPaneScaffold pour implémenter la disposition canonique du panneau de support.

Les composants répertoriés ci-dessus adaptent de manière transparente les informations qu’ils affichent en fonction de la taille de la fenêtre selon une définition de ce que Google appelle dispositions canoniquesce qui permet de regrouper des comportements complexes dans des déclarations simples. Par exemple, voici tout ce dont vous avez besoin pour créer une mise en page de liste détaillée navigable adaptative :

val navigator = rememberListDetailPaneScaffoldNavigator () NavigableListDetailPaneScaffold( navigator = navigator, listPane = { // List pane }, detailPane = { // Detail pane }, )

Si vous avez besoin de personnaliser le comportement canonique de quelque manière que ce soit, vous pouvez accéder aux API de niveau inférieur fournies par la bibliothèque. Par exemple, NavigableListDetailPaneScaffold est fait d’un BackHandler et un ListDetailPaneScaffold et vous pouvez directement modifier ce dernier pour qu’il affiche deux volets non seulement sur des écrans plus grands mais aussi sur une largeur moyenne plus petite, ou modifier le politique qu’il utilise pour s’adapter à différentes tailles de fenêtres.