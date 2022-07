Jetons un coup d’œil aux courants tourbillonnant à l’intérieur de la course à la direction de l’UCP

Cette chronique est l’opinion de Graham Thomson, un journaliste primé qui a couvert la politique albertaine pendant plus de 30 ans. Pour plus d’informations sur Section Opinion de CBC veuillez consulter le FAQ .

Première ministre Danielle Smith.

Habituez-vous-y. C’est ce vers quoi nous nous dirigeons après avoir regardé le premier débat officiel à la direction mercredi soir dans la course du Parti conservateur uni de l’Alberta pour remplacer le premier ministre Jason Kenney.

Il pourrait y avoir sept personnes sur la piste, mais Smith semble être la seule à avoir un volant – et elle mène tout le monde en rond sans rampe de sortie.

Elle établit l’ordre du jour et le reste mange sa poussière.

Cela ne signifie pas nécessairement qu’elle gagnera la course qui se poursuivra jusqu’au 6 octobre, mais le débat a dévoilé, de manière très subtile, comment la course se déroule.

Presque tous les candidats ont attaqué Smith à un moment donné – parce qu’ils la voient comme la favorite qui doit être arrêtée.

En réponse, Smith a tiré sur ses adversaires, mais dans ses remarques finales, elle a tenu à les féliciter tous individuellement – ​​car elle se considère comme la première qui pourrait avoir besoin de compter sur certains d’entre eux pour obtenir son soutien lors du vote final d’octobre. 6.

La course à la direction de l’UCP pour remplacer Jason Kenney en tant que chef du parti – et également premier ministre – est une affaire compliquée qui se déroule en grande partie sous la surface alors que les sept candidats se font concurrence pour recruter de nouveaux membres tout en essayant d’influencer les membres existants.

Il ne s’agit pas, comme les élections générales, d’un système uninominal à un tour où la personne qui a le plus de votes, par rapport aux autres, l’emporte.

Dans la course UCP, le vainqueur doit avoir la majorité. C’est pourquoi le parti utilise un système de scrutin préférentiel où les membres classent chaque candidat de leur premier choix à leur dernier choix sur le bulletin de vote.

Si aucun candidat n’obtient la majorité au premier décompte, le dernier candidat est éliminé et tous ses bulletins de vote sont examinés pour le deuxième choix. Ensuite, ces bulletins sont redistribués entre les candidats survivants selon le deuxième choix. Le processus est répété jusqu’à ce qu’un candidat obtienne la majorité.

C’est pourquoi les candidats qui se considèrent comme des favoris n’attaqueront pas ceux qui sont perçus comme étant également des candidats de peur de s’aliéner leurs partisans.

C’est pourquoi, par exemple, pendant le débat, personne n’a pointé du doigt la députée Leela Aheer dont la campagne logique, décente et fondée sur la science ne met pas exactement la province en effervescence. Ils pourraient avoir besoin d’elle plus tard.

Les moments les plus houleux du débat se sont déroulés entre ceux qui se considèrent comme ayant le plus de chances de gagner et qui n’auront pas besoin des partisans les uns des autres pour voter.

Smith et l’ancien ministre des Finances Toews se sont mélangés sur de nombreuses questions, y compris une taxe de vente provinciale.

“Il n’y a encore qu’une seule personne sur cette scène à ma connaissance qui a parlé de mettre en place une TVP et d’augmenter les impôts des Albertains de 5 milliards de dollars”, a déclaré Toews en pointant son doigt figurativement vers Smith.

Smith s’est peinte comme la candidate anti-establishment qui présentera une “loi sur la souveraineté de l’Alberta” pour ignorer le gouvernement fédéral alors qu’elle a présenté Toews comme un laquais de Jason Kenney qui n’a pas fait grand-chose pour tenir tête au gouvernement fédéral au cours des trois dernières années.

L’ancien leader de Wildrose, Brian Jean, a eu une bagarre similaire avec Toews, mais c’était une barre latérale. L’accent était mis sur les bagarres impliquant Smith.

Smith et Toews soupçonnent qu’ils pourraient très bien être dans un match de slugging pour la victoire le soir du 6 octobre, et ne se soucient donc pas s’ils s’aliènent les supporters de l’autre.

Mais même si ces deux-là sont en effet les meilleurs chiens, la course pourrait aller de travers, comme ce fut le cas en 2006. Ed Stelmach, qui occupait la troisième place, s’est catapulté devant pour remporter la course à la direction du Parti progressiste-conservateur par scrutin préférentiel alors que les deux -les coureurs, Jim Dinning et Ted Morton, se sont cognés au sol.

C’est pourquoi l’ancien ministre des Transports Rajan Sawhney et l’ancienne ministre des Services à l’enfance Rebecca Schulz sont heureux de se positionner à la troisième place, espérant que les deux favoris se trébucheront sur la dernière ligne droite et leur permettront de “tirer un Stelmach” (mes mots) .

Ils ne se sont pas attaqués pendant le débat parce qu’ils pêchent dans le même courant «conservateur traditionnel» et pourraient compter sur les partisans les uns des autres plus tard.

Au lieu de cela, ils ont dirigé leur vitriol vers Smith, Sawhney déchirant à plusieurs reprises les “idées risquées et impétueuses” de Smith, qui incluent la loi sur la souveraineté et les récents commentaires de Smith suggérant que les patients atteints de cancer avaient un contrôle “complet” sur la maladie et impliquant ainsi qu’ils étaient à blâmer pour leur propre maladie.

“Je vais dire quelque chose maintenant et je veux que tout le monde écoute attentivement”, a déclaré Sawhney. “Une victoire de Danielle Smith aujourd’hui signifie une victoire de Rachel Notley demain.”

Si Smith se présente comme la candidate anti-establishment, Sawhney se positionne comme la candidate anti-Smith. Sawhney se fiche de s’aliéner tous les partisans de Smith, car Sawhney espère faire la une des journaux tout en obtenant le soutien des membres de l’UCP qui voient Smith comme une menace, non seulement pour leur parti, mais pour la province.

Cibler des Albertains spécifiques pour voter

En 2006, l’autre as dans le trou de Stelmach ciblait des Albertains spécifiques pour qu’ils se joignent au parti et votent pour lui. Il a courtisé les électeurs ruraux du nord-est de l’Alberta, dont beaucoup sont des descendants d’immigrants ukrainiens comme lui.

C’est là que réside une autre voie vers la victoire : dépêchez-vous de recruter de nouveaux membres et/ou de convaincre les membres existants de soutenir votre campagne.

L’UCP comptait 60 000 membres au début de la course. Disons que les différentes campagnes vendent 40 000 autres pour un total de 100 000. Et disons que 75 % de tous les membres, soit 75 000, ont effectivement voté. Cela signifie que le candidat gagnant a besoin d’au moins 37 501 voix pour gagner.

C’est une cible difficile, voire impossible, à atteindre avec sept candidats, mais Smith vise un groupe motivé : les Albertains anti-masqueurs, anti-vaxxers, anti-Trudeau et pro-Alberta Sovereignty Act.

Et cela semble fonctionner.

Pendant des semaines, elle a été la seule candidate à attirer régulièrement de grandes foules et à faire la une des journaux.

Autre facteur à considérer : aurons-nous les sept candidats jusqu’au bout ? Ou certains commenceront-ils à abandonner et à jeter leur soutien derrière un autre candidat ?

Fait intéressant, le député indépendant Todd Loewen était le seul candidat à ne pas avoir poursuivi Smith. Il a plutôt ciblé Toews.

Je ne dis pas que Loewen, qui suit de près Smith sur de nombreuses questions, agissait comme mandataire pour elle en attaquant Toews ou qu’il va, à un moment donné avant le vote, abandonner et apporter son soutien à Smith.

Mais en regardant le débat de mercredi soir et en faisant le calcul politique, la pensée m’a traversé l’esprit.