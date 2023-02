Jetez un œil aux vidéos promotionnelles officielles de Samsung pour les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra

Suite à l’introduction officielle plus tôt dans la journée des smartphones Galaxy S23, Galaxy S23 + et Galaxy S23 Ultra, ainsi que des ordinateurs portables Galaxy Book3 Pro, Pro 360 et Ultra, Samsung a publié un tas d’infographies officielles, que nous vous avons déjà montré , et quelques vidéos promotionnelles officielles.

Les voici, en commençant par les trois qui concernent le Galaxy S23 Ultra, le nouveau joyau de la couronne du portefeuille de Samsung. Tout d’abord, le “film d’introduction officiel” vous permettra de le découvrir en moins de trois minutes.

Ensuite, une vidéo dédiée uniquement à la “Epic Nightography” dont le S23 Ultra est capable.

Et voici le déballage vidéo officiel de Samsung du S23 Ultra. C’est rapide, car la boîte est tellement vide.

Les modèles « vanille », nous parlons de S23 et S23+, n’ont pas été oubliés, et voici donc leur propre vidéo de déballage commune.

Ensuite, nous avons une vidéo sur toute la gamme S23 – y compris les trois appareils.

Le Galaxy Book3 Ultra est comme le S23 Ultra, mais sous forme d’ordinateur portable – du moins c’est l’image que Samsung veut que vous en ayez. Et il obtient sa propre vidéo de dévoilement.

Si vous pensiez à quel point il est injuste de n’obtenir que des vidéos de déballage officielles pour les téléphones, ne vous inquiétez pas, car Samsung vous a couvert avec un déballage du Galaxy Book3 Ultra et du Book3 Pro.

Et puis il y a celui-ci, qui montre que le Galaxy Book3 Pro 360 est déballé.

Enfin (pour l’instant), une autre vidéo montre avec quelle facilité les deux Ultras peuvent fonctionner ensemble – nous parlons bien sûr du S23 Ultra et du Book3 Ultra.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les Galaxy S23, S23 + et S23 Ultra, ne manquez pas notre examen pratique du trio, qui est déjà en ligne, et restez à l’écoute pour nos critiques complètes.