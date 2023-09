Jetez un œil aux nouvelles oies en troupeau | Actualités, Sports, Emplois

LEWISTOWN – Avec le Goose Day dans une semaine, cela semblait être le moment idéal pour jeter un coup d’œil à un nouveau troupeau d’oies débarqué dans la vallée de Juniata.

Cinq nouvelles oies – seulement quatre ont été dévoilées – sont désormais exposées autour de Lewistown dans le cadre du projet d’art public Wild Geese Flock Together.

«Le but de ce projet est de reconnaître notre tradition locale unique de la Journée de l’Oie grâce au talent d’artistes locaux tout en renforçant l’esprit communautaire et en améliorant le tourisme.» a déclaré Sam Price, directeur exécutif de Community Partners RC&D à Lewistown.

Vendredi, une équipe de construction était en déplacement pour préparer chacun des sites d’atterrissage des nouvelles oies. Ils comprennent:

« Bruce l’Oie »

Résidant à l’extérieur de Drayer sur East Market Street, à l’intersection des cinq points, Bruce a atterri en face d’un autre membre du troupeau, « L’Oie de la ville. »

Le Mifflin County Abuse Network a parrainé cette oie, avec Kay Kirkland comme artiste. Une célébration de dévoilement pour « Bruce l’Oie » aura lieu pendant le mois de sensibilisation à la violence domestique en octobre.

« Lewie »

Près du 213 au 215 West Market Street se trouve le point d’atterrissage pour « Lewie » sponsorisé par Ron Shelan et peint par Karl Leitzel. Shelan a rendu hommage à ceux de la région qui l’ont aidé au fil des ans, ainsi qu’à certains de ses bâtiments préférés.

« Fierté de la Panthère »

Parrainé par les anciens élèves de Lewistown Area High School, « Fierté de la Panthère » a atterri à Lombardy Circle, juste à côté de South Main Street. Cette oie a été peinte par Todd Cubbison. Une célébration est prévue aujourd’hui à 13 heures pour accueillir l’oie dans son nouveau foyer.

« Dr. George C. Gander »

Situé au centre de santé communautaire de Lewistown, 106 Derry Heights Blvd. à Lewistown, le Primary Health Network était le sponsor de cette nouvelle oie. Sara Sutton était l’artiste. Le dévoilement du médecin aura lieu vendredi à 11 h 30, jour de l’Oie.

« Bon voyage d’oie »

Le cinquième et dernier atterrissage se trouve à l’Holiday Inn Express à Reedsville. « Bon voyage d’oie » a été parrainé par l’Holiday Inn Express et le bureau des visiteurs de Juniata River Valley. Tim Mateer était l’artiste de cette oie.

