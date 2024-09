Jetez un œil aux 50 ans de carrière de cet artiste dans le domaine de la décoration de vitrines

John Doherty est un artiste, un défenseur de l’environnement et un décorateur de vitrines à la retraite qui a déménagé dans notre région depuis la RGT pour quitter la ville.

L’art et les voyages ont été des constantes tout au long de la vie de John Doherty.

Médias du village s’est entretenu avec Doherty, 75 ans, artiste, défenseur de l’environnement et étalagiste à la retraite.

Q : Où avez-vous grandi ?

R : J’ai grandi dans l’est de Toronto, dans le quartier des plages. J’ai fait mes études secondaires à la frontière entre Scarborough et Toronto.

Après cela, je n’ai pas voulu aller à l’université parce que je n’avais pas les crédits nécessaires, alors j’ai décidé de voyager.

J’ai voyagé pendant six mois avec mon frère à travers l’Europe. Nous avons fait du stop, visité tous les musées, galeries et églises.

Je suis revenu à Toronto avec une nouvelle garde-robe, à la recherche d’un emploi dans la vente de vêtements pour hommes.

À l’époque, il était assez facile de trouver un emploi. J’ai postulé à trois postes dans des magasins haut de gamme à Toronto et j’ai été acceptée à deux reprises. Une semaine plus tard, le troisième m’a également appelé.

Q : Avez-vous toujours su que vous aviez un intérêt pour la mode ?

R : Oui, mais ce qui m’intéressait, c’était l’art et les voyages.

J’ai travaillé pendant deux ans avec une entreprise appelée Studio 267, une boutique haut de gamme sur Yonge Street, mais je ne pensais pas vouloir faire ça pour le reste de ma vie. Ils voulaient que j’exerce deux métiers : exposer et vendre.

Je me suis trouvé là au bon moment. Le propriétaire avait un différend avec le présentateur de l’époque et il y avait un poste vacant. Ils sont venus me voir parce que j’avais fait des travaux préliminaires sur les présentoirs.

La fenêtre était vide.

J’ai travaillé jusqu’à 19 heures ce soir-là pour monter une vitrine avec six vitrines différentes. Ils m’ont dit que j’étais embauché et que c’est ce que je ferais à partir de ce moment-là.

C’est ce que je fais depuis.

J’ai commencé en 1969 et j’ai pris ma retraite il y a trois ans lorsque la pandémie a frappé.

J’ai travaillé au Studio 267 pendant deux ans, puis j’ai voyagé pendant un an et demi en Europe, visitant tous les pays possibles. J’ai acheté une voiture là-bas et j’ai voyagé un peu partout.

À mon retour, j’ai continué à travailler en freelance comme étalagiste. J’ai fait des vitrines pour de nombreux magasins de Toronto, mais j’ai aussi réalisé des illustrations et des mises en scène pour des événements tels que des conventions, de grandes entreprises et des agences de publicité.

J’ai travaillé pour Gucci, Max Mara et Marina Rinaldi, entre autres, sur une base contractuelle. J’ai travaillé cinq jours par semaine et plus pendant mes 50 ans de carrière. Certains d’entre eux ont pris leur retraite en même temps que moi, car je travaillais pour eux depuis 20 ans ou plus. C’était intéressant parce que j’étais constamment mis au défi d’essayer de nouvelles choses.

Pendant tout ce temps, je me suis mariée et j’ai eu deux enfants. J’ai déménagé à Mississauga.

Lorsque la pandémie a frappé, j’ai dit que c’était fini. La ville était en pleine mutation et la circulation était épouvantable.

J’ai déménagé à Collingwood il y a trois ans.

Q : Qu’est-ce qui fait une bonne fenêtre ?

R : Tenez compte de la période de l’année. On a toujours envie de faire quelque chose de différent. Toutes mes vitrines sont différentes. Aucune n’est standard. Je changeais les vitrines toutes les deux ou trois semaines par rotation.

J’avais un petit entrepôt où je gardais beaucoup d’accessoires, et j’en ai fabriqué la plupart parce que je ne voulais pas d’accessoires standards.

J’ai commencé à faire de l’art dans les années 1990 en tant qu’accessoires, mais j’ai ensuite découvert que je les vendais à travers les vitrines.

Q : Qu’est-ce qui vous a amené à Collingwood ?

R : Mon frère et ma belle-sœur vivaient à Collingwood depuis quelques années et je leur rendais toujours visite.

Je venais régulièrement à Collingwood pour assister aux événements du festival Elvis, pour faire du ski et pour profiter des sentiers de randonnée. C’est ce qui m’a attiré à Collingwood pour acheter. Je ne pouvais pas penser à un autre endroit où je préférerais vivre.

Je marchais sur les sentiers et les gens me disaient bonjour ou bonjour. Cela n’arrive pas partout. Les gens sont très sur leurs gardes.

À Collingwood, les gens sont plus détendus et j’ai trouvé qu’il était facile de se faire des amis et de s’impliquer.

Q : Comment passez-vous votre temps ces jours-ci, maintenant que vous êtes à la retraite ?

Je joue au billard deux ou trois fois par semaine avec les garçons.

Je me suis impliqué dans les questions environnementales dès l’âge de 18 ans. Ma femme et moi faisions des nettoyages, nous allions devant le conseil municipal et j’ai travaillé sur une étude environnementale pour l’agrandissement de l’aéroport. C’était gratifiant. Je pense que nous sommes tous responsables de faire de ce monde un monde meilleur.

Lorsque j’ai déménagé à Mississauga, ils ont dédié un arbre à ma femme et moi pour nos efforts.

J’attends avec impatience la naissance de mon deuxième petit-enfant et de ma petite-fille de huit ans. Je veux que le monde soit un endroit meilleur pour eux.

Quand j’ai déménagé à Collingwood, l’une des premières choses que j’ai vues – c’était peut-être dans CollingwoodAujourd’hui – était un article sur Mary Ellen Sheffield et Keep Collingwood Clean. J’y ai participé. En tant que groupe, nous avons présenté Conseil récemment.

Il y a des choses que je peux faire ici que je ne peux pas faire dans une grande ville comme Mississauga. Je veux pouvoir faire des choses qui aident immédiatement. Pouvoir passer du temps à ramasser un ou deux sacs de déchets, c’est très gratifiant et satisfaisant.

J’ai un atelier au sous-sol de ma maison et j’ai des peintures à différents stades de réalisation. J’ai une exposition ouverte en ce moment à la bibliothèque publique de Collingwood.

J’ai probablement peint plus de 150 tableaux différents et j’en ai vendu beaucoup. J’ai tendance à peindre la nature. Parfois, je donne des tableaux à des associations à but non lucratif pour les vendre afin de collecter des fonds.

J’aime skier, mais je fais attention à mes chutes car je ne veux pas me blesser à ce stade tardif.

Q : Pouvez-vous me parler de votre livre ?

A : Mon livre s’appelle 50 ans dans une fenêtre. C’est ainsi que je me suis impliqué dans l’exposition et ce que j’ai fait. J’en ai fait un livre d’images à poser sur une table basse.

Lorsque la pandémie est arrivée, j’étais un peu nerveuse. J’avais tellement de photos de mon travail que quelqu’un m’a suggéré de les publier. J’avais du temps libre à ce moment-là, alors j’ai parcouru des milliers de photos et il m’a fallu un mois pour les regrouper en catégories. Cela m’a pris environ un an et demi. Cela comprend mon histoire sur mon entrée dans l’exposition.

Je suis autodidacte et je n’ai pas fait d’école d’art, même si j’ai suivi des cours de photographie pour apprendre à travailler avec la lumière. Il peut être difficile de se rendre compte qu’il n’y a pas de limites, de faire quelque chose de différent et de mieux.

Q : Y a-t-il autre chose que vous aimeriez que les gens de Collingwood sachent à votre sujet ?

R : J’aimerais que les gens sachent que, même si je suis originaire de Mississauga et que je ne suis à Collingwood que depuis trois ans, ils ne doivent pas me juger sur mes origines, mais sur ce que je fais dans la communauté.

Certains m’en veulent de ne pas être de Collingwood.

Je suis tout Collingwood. Il y a ici un petit quelque chose qu’on ne trouve nulle part ailleurs.

C’est là que je veux être.