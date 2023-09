Jetez un œil au supertease de « Keke Wyatt’s World »

Une chose à propos de Keke Wyatt : elle est toujours prête à travailler.

Aujourd’hui, WE tv a annoncé sa toute nouvelle série de téléréalité, Le monde de Keke Wyattsera diffusé en première le jeudi 12 octobre à 21 h HE avec de nouveaux épisodes disponibles sur le populaire service de streaming AMC ALLBLK tous les lundis.

Les six épisodes d’une heure suivent l’artiste R&B Keke Wyatt, alors qu’elle navigue dans sa carrière de chanteuse exigeante tout en étant épouse, fille, diva, amie et mère de 11 enfants. Dans le monde de la musique depuis plus d’une décennie, Keke est prête à orienter sa carrière dans une nouvelle direction avec son premier nouvel album en plus de six ans, tout en explorant les défis amoureux et en tant que mère. Avec un nouveau bébé ajouté à sa progéniture, Keke trouve ce nouveau chemin beaucoup plus difficile que jamais, incapable de se frayer un chemin vers la super célébrité comme le souhaiterait son équipe.

Alors que la pression monte, elle se bat pour empêcher que tout ne s’effondre avec l’aide de son mari, Zackariah, un père au foyer qui gère la maison ; sa mère, Lorna, qui est son rocher mais qui sème aussi le trouble dans la famille ; et la manager et meilleure amie, Andrae, qui a du mal à la garder sur la bonne voie. Keke pourra-t-elle continuer à équilibrer la maternité et la vie de famille avec les exigences de sa carrière et de ses fans ?

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Nous sommes habitués à ce que Keke fasse des grimaces et chante des gens DOWN, mais il semble que cette série va également traiter de beaucoup de ses moments les plus difficiles.

Qu’avez-vous pensé du supertease ? Êtes-vous excité pour celui-ci ?