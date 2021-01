Joyeux anniversaire Sonali Bendre! Elle est venue en tant que combattante dans sa bataille contre le cancer métastatique. La belle actrice est vraiment une source d’inspiration pour beaucoup. L’actrice qui a fait ses courtes mèches dorées son nouveau style avait été l’une des actrices les plus réussies des années 90 ‘. Sonali continue d’apprendre de nouvelles choses dans sa vie et partage souvent son expérience sur les réseaux sociaux. Sonali est également un amateur de livres et publie souvent à ce sujet. Alors qu’elle avait 46 ans le 1er janvier, nous avons fait défiler son identifiant sur les réseaux sociaux et avons trouvé quelques-unes des superbes photos d’elle qui vous émerveilleront.

1. Bonnes vacances

L’actrice est actuellement en vacances aux Seychelles avec sa famille alors qu’elle a partagé des photos heureuses avec sa famille Insta. Sur l’une des photos, on peut voir Sonali posant avec son mari Goldie Behl et leur fils Ranveer. La légende de l’image se lit comme suit: « Star regardant la piste (s’est avéré être un ciel nuageux mais si joliment assemblé) #magicalnights @goldiebehl @rockbehl ».

2. Bonne journée des cheveux

L’actrice semble être amoureuse de ses courtes mèches dorées comme en témoigne ce selfie d’elle. Sur la photo, Sonali a l’air incroyable alors qu’elle posait dans un t-shirt noir avec une citation parfaite qui dit: « Mon humeur dépend de la beauté de mes cheveux »

3. Comment ai-je l’air?

L’actrice, qui a été très active sur les réseaux sociaux, traite souvent ses fans avec des images époustouflantes. Récemment, Sonali a donné à ses fans un aperçu de sa journée de cheveux en désordre.

4. Temps de piscine

Sonali affiche son sourire le plus brillant alors qu’elle profite de la piscine avec Goldie, Ranveer et leur ami à quatre pattes.

5. Rat de bibliothèque

L’actrice, qui est une lectrice vorace, continue de partager des photos de son temps de lecture. Dans celui-ci, Sonali a informé sa famille en ligne qu’elle avait accepté le défi de lire tous les livres de sa bibliothèque.