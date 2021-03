Jetez un œil à quelques premières de la boxe de Magnificient Mary

La star de la boxe Mary Kom a eu 38 ans aujourd’hui. La championne, qui a commencé à pratiquer la boxe à l’âge de 15 ans, est aujourd’hui une joueuse de boxe de renommée mondiale. Députée à Rajya Sabha, Mary est également l’observatrice nationale de la boxe. Elle vient d’un village appelé Kangathei à Manipur et a une sœur et un frère plus jeunes. Appelée «Magnificent Mary», elle a brièvement arrêté la pratique de la boxe après son mariage, cependant, après la naissance de ses enfants, elle a recommencé à pratiquer le sport.

Il y a plusieurs prix et réalisations attachés au nom de Mary. Le jour de son anniversaire, voici quelques-unes des réalisations importantes de la championne de boxe:

1. Elle est la première boxeuse indienne à remporter un titre aux Jeux asiatiques. Mary a remporté la médaille d’or aux Jeux asiatiques de 2014 qui se sont déroulés dans la ville sud-coréenne d’Incheon.

2.Mary est la seule boxeuse indienne qui s’est qualifiée et a remporté une médaille de bronze dans la catégorie poids mouche aux Jeux olympiques d’été de 2012 à Londres, au Royaume-Uni.

Aux championnats du monde, Mary a remporté un total de huit médailles. Elle est la première et la seule boxeuse au monde (dans les deux catégories masculine et féminine) à avoir cette réalisation.

4.Elle a remporté le titre de championne du monde de boxe amateur à six reprises et est la seule boxeuse au monde à avoir atteint cet objectif.

5.La championne de boxe est la première boxeuse indienne à avoir remporté une médaille d’or aux Jeux du Commonwealth. Elle l’a remporté lors de l’édition 2018 des Jeux qui se sont déroulés sur la Gold Coast du Queensland en Australie.

6. L’International Boxing Association (amateur) l’a classée numéro 1 au monde dans le classement des poids mouches légers féminins.

7. Les réalisations de Mary ne se font pas seulement sur le terrain mais aussi en dehors du terrain. Elle est la première femme sportive à avoir remporté un Padma Vibhushan, la deuxième plus haute distinction civile de l’Inde. Mary a reçu ce prix en 2020.