Jetez un œil à l’intérieur de l’Airbnb le plus populaire du Tennessee

C’était à environ 10 minutes en voiture du centre-ville de Nashville et semblait être l’endroit idéal pour que mon partenaire et moi passions du bon temps ensemble.

Pour rendre notre voyage à Nashville plus spécial, j’ai décidé de chercher une expérience alternative et c’est ainsi que j’ai trouvé le Petite maison à Nashville .

Après que Rebecca, 33 ans, et Jonathan Moody, 34 ans, aient acheté leur maison en 2012, ils voulaient un moyen d’héberger confortablement leurs amis et leur famille sans qu’ils restent dans la maison principale.

Les Moody’s ont dépensé 11 mois et environ 40 000 $ pour faire fonctionner la petite maison. Ils ont fait la plupart des travaux eux-mêmes, mais ont embauché des experts pour gérer des choses comme la plomberie, les égouts et les cloisons sèches.

Pour l’intérieur de la petite maison, le couple a utilisé du bois récupéré, des armoires vintage réutilisées et s’est inspiré de leur arrière-cour, un habitat faunique certifié, pour avoir un décor inspiré de la nature.

“Nous aimons dire que c’est une maison d’hôtes située dans nos jardins d’inspiration boisée au cœur de Nashville”, déclare Jonathan.

“Nous avons essayé de le concevoir comme un espace où l’extérieur vous attire et l’intérieur vers l’extérieur”, ajoute Rebecca. “Il y a un bon mélange de différentes textures qui attirent les yeux vers différents endroits et donnent l’impression que l’espace est plus grand. J’aime dire que c’est un mélange de nouveau et d’ancien millésime.”