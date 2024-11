Jetez un œil à l’intérieur de cette conception de maison intercalaire inspirée du musée Paula Rego au Mexique | Nouvelles

Un nouveau projet résidentiel au Mexique de HW-STUDIO Arquitectos de Rogelio Vallejo Bores, qui combine la sérénité domestique avec une approche de type excavation pour les logements intercalaires, mérite d’être examiné de plus près après l’achèvement du projet plus tôt cet été.

Le design de la Casa Emma a été inspiré par l’espace à l’intérieur de la conception pyramidale d’Eduardo Souto de Moura pour le musée Paula Rego de Lisbonne. Son élément central captivant est un puits de lumière central qui canalise la lumière naturelle dans diverses parties de la maison, nichée dans une rue secondaire sans prétention de la ville de Morelia.

Crédit photo : César Béjar

Son petit terrain de 431 pieds carrés a nécessité l’inclusion d’un puits de lumière pour résoudre à la fois les problèmes d’espace et de ventilation. Les matériaux sélectionnés – un plâtre de résine d’arbre chukum du Yucatan recouvrant l’extérieur et l’intérieur avec des finitions en bois de chêne d’ingénierie à l’intérieur – et la forme vidée évoquent par la suite un type endémique de bâtiments de grenier Purépecha appelé «Troje».

Crédit photo : César Béjar

L’entreprise décrit alors l’expérience de la maison comme une « invitation à s’immerger dans un monde où la lumière devient le langage des émotions et de la connexion avec soi-même ; un espace qui rend hommage à la beauté de la lumière et à Emma, ​​qui nous accueille désormais du ciel. «

Crédit photo : César Béjar

Un couloir d’accès à l’avant de la propriété permet d’entrer tout en dissimulant discrètement la ligne de toit, qui se concentre plus à l’intérieur. De là, le salon, la salle à manger et la cuisine sont parfaitement regroupés dans un espace central ouvert. Le réfrigérateur est caché à côté d’un débarras et des escaliers en colimaçon mènent verticalement à un vestibule étroit.

Crédit photo : César Béjar

Le vestibule se connecte à une salle de bain complète et à une chambre au niveau mezzanine définissant un volume blanc flottant. Cela brouille sa présence tout en conférant une qualité légère et aérienne qui est censée rappeler un singulier morceau de coton suspendu. Les jeux de lumière donnent enfin vie aux finitions en bois et aux sols en grès cérame tout en diffusant les limites par réflexion.

Crédit photo : César Béjar

Casa Emma est un cadre paisible et tranquille qui transpose l’inspiration fondatrice de l’entreprise pour créer des espaces évocateurs de la menace omniprésente de violence en jeu dans certains segments du Mexique.

La taille du bâtiment est d’environ 585 pieds carrés et le budget indiqué pour le projet est de 120 000 $ US.