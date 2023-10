Jetez un œil à la nouvelle anthologie manga Kickstarter d’Isaki Uta

L’amour est-il la réponse ? est devenu le premier album traduit en anglais d’Isaki Uta lors de ses débuts plus tôt cette année, un moment touchant. mangas avec une exploration nuancée de asexualité et aromantisme. Mais maintenant, Uta et Irorodori Comics se tournent vers le financement participatif pour présenter davantage leur travail au public anglais et brouiller la frontière entre les thèmes de genre surréalistes et les explorations de l’identité de genre et de la sexualité.

Jujutsu Kaisen 0 a une bonne énergie infectieuse

Isaki Uta : La collection des objets trouvés-déjà deux-les tiers du chemin ont été financés quelques jours plus tard sa campagne Kickstarter— rassemble quatre des doujinshi antérieurs d’Uta et les traduit officiellement en anglais pour la première fois. Chacune des histoires de la collection joue avec l’intimité des relations de multiples manières, depuis une jeune femme naviguant dans une relation amoureuse avec un homme asexuel jusqu’à l’éducation traumatisante partagée de frères et sœurs, tout en intégrant des éléments de genre fantastiques pour discuter des thèmes de expression de genre, queerness et altérité.

Une de ces histoires, Sirène dans la bouteille, explore les deux, alors que les jeunes frères et sœurs Takeru et Ayumi découvrent quelque chose de surnaturel au cœur de l’entreprise de beauté de leur mère et naviguent dans leur propre relation compliquée avec leur famille et leur identité. Découvrez un petit aperçu du manga – la première œuvre auto-publiée d’Uta – ci-dessous !

Image: Isaki Uta / Bandes dessinées Irodorori

Image: Isaki Uta / Bandes dessinées Irodorori

Image: Isaki Uta / Bandes dessinées Irodorori

Image: Isaki Uta / Bandes dessinées Irodorori

« Les œuvres d’Isaki Uta sont des joyaux dans le monde de la bande dessinée japonaise LGBTQ+ », a déclaré ITSUKI, traducteur d’Irodori Comics, dans un commentaire fourni via un communiqué de presse. « Les relations entre les personnages ne sont pas toutes faites et montrent la cruauté et l’intensité de la découverte de sa sexualité et de son identité de genre. Cela donne aux personnes queer comme moi le sentiment d’être vues et que ce genre d’histoires mérite d’être racontée.

Rendez-vous à Kickstarter pour en savoir plus sur l’anthologie, qui comprend quatre mangas, Sirène dans la bouteille, Sauteurs, Mine-kun est asexuéet Sérigraphie—ainsi que des copies numériques et physiques de la collection avant la fin de la campagne le 2 novembre.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.