JETEZ UN COUP D’ŒIL | La “ville souterraine” creusée dans le sel pour laquelle la Russie et l’Ukraine se disputent

La prise de Soledar et de ses mines de sel pourrait également constituer une victoire symbolique pour le groupe Wagner.

Prigozhin a déclaré dans un Télégramme déclaration vendredi que “Soledar a été prise uniquement par les efforts des combattants du Wagner PMC”. “Et il n’est pas nécessaire d’offenser les combattants en humiliant leur mérite”, a-t-il déclaré. “Vous les démotivez. Nous devons nous battre, et non rivaliser pour savoir quelle bite est la plus grosse et voler les mérites des autres.”