JETEZ UN COUP D’ŒIL | La ville de New York illumine les 50 000 ampoules du sapin de Noël du Rockefeller Center

Le célèbre arbre de Noël du Rockefeller Center est arrivé à New York depuis une ferme du nord de l’État située à 200 miles de là.

Les 50 000 ampoules LED de l’arbre ont été allumées lors d’une émission spéciale télévisée sur NBC.

Le Rockefeller Center accueille environ 500 000 touristes pendant la période des fêtes.

Mercredi soir, des milliers de New-Yorkais ont afflué pour voir le sapin de Noël du Rockefeller Center s’illuminer pour la première fois cette année.

L’arbre de 25 mètres est arrivé à Manhattan en provenance du nord de l’État de New York en novembre et son illumination est l’indication non officielle que c’est la période de Noël à New York.

Les spectateurs ont attendu patiemment mercredi soir pour voir ses quelque 50 000 lumières multicolores et son étoile géante en cristal Swarovski illuminer le Rockefeller Center, mais l’arbre a attiré l’attention locale avant d’être décoré.

L’épinette de Norvège a été transportée par camion dans la ville sur le lit d’une remorque de 35 mètres depuis la ville de Queensbury – à environ 322 kilomètres à l’extérieur de la ville – et a été soulevée par une grue pour prendre sa place devant le Rockefeller Center, selon les points de vente locaux.

L’arbre de près de 90 ans sera exposé jusqu’à la mi-janvier, rapporte ABC7.

Ceux qui ont choisi de se connecter à l’éclairage cérémoniel de l’arbre depuis chez eux ont regardé les performances d’Alicia Keys, Gwen Stefani, Blake Shelton, et plus encore, Rapports BNC.

L’arbre n’est peut-être là que depuis moins de deux mois, mais il attire toujours environ 500 000 visiteurs pendant qu’il illumine le Rockefeller Center, selon un rapport d’Habitat pour l’humanité.

Une fois la saison des fêtes terminée, l’arbre de 14 tonnes sera transformé en bois d’œuvre et donné à Habitat pour l’humanité, qui fournit des maisons aux familles dans le besoin, Rapports de la presse associée.