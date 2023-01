JETEZ UN COUP D’ŒIL | Havre des bibliophiles, la Bibliothèque nationale de France a rouvert après 12 ans de restauration

Après 12 ans de rénovations, le site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France a totalement rouvert en 2022.

La magnifique bibliothèque date du XVIIIe siècle et contient plus de 22 millions d’objets et de documents.

Outre la bibliothèque publique, une partie du bâtiment a été transformée en musée.

Après une rénovation de 12 ans, le site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France a entièrement rouvert en septembre 2022 – et c’est le rêve de tout bibliophile devenu réalité.

Dirigée par Bruno Gaudin Architectes, un cabinet d’architectes basé en France, la rénovation a transformé la bibliothèque historique de Paris avec de nouveaux couloirs, des zones de stockage, ainsi qu’un espace muséal.

“Hier, refermé sur lui-même, le grand et magnifique coffre au trésor usé, fragmenté, sombre et délabré s’est doté d’une nouvelle identité, pleine de lumière”, a déclaré Bruno Gaudin Architectes dans un communiqué de presse à Insider.

La bibliothèque remonte au 18ème siècle, avec diverses extensions ajoutées au cours des années suivantes, par le New York Times.

La salle ovale rénovée, l’une des salles de lecture de la bibliothèque, a été mise à jour avec de nouvelles étagères et structures d’éclairage.

Dans le passé, l’entrée de la salle ovale était réservée aux universitaires et aux étudiants, selon le Times. Désormais, c’est la seule salle de lecture de la bibliothèque à laquelle le public peut accéder gratuitement, selon Bruno Gaudin Architectes.

La salle Labrouste, avec ses hauts plafonds voûtés soutenus par de fines colonnes de fer, a également été restaurée.

Il abrite la Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA), et l’accès est limité aux personnes ayant laissez-passer de recherche valides.

Un couloir en verre mène à un nouvel espace muséal, qui abrite environ 900 artefacts de la collection de la bibliothèque, selon le New York Times.

Ces objets comprennent des sculptures, des photographies et même des manuscrits d’écrivains français célèbres comme Victor Hugo et Marcel Proust.

“La galerie vitrée offre une vue sur le toit, et le ciel, avec une vue surprenante sur les dômes de la halle Labrouste”, selon Bruno Gaudin Architectes. “Les sols en verre translucide permettent à la lumière de pénétrer vers le bas, accentuant la belle verticalité de la rotonde de l’escalier.”

Seule une petite partie de la bibliothèque est un espace public ; la majeure partie du site est utilisée à des fins de stockage et de bureaux. À l’abri des regards du public se trouvent de nouvelles étagères d’archivage et de stockage utilisées pour contenir le reste de la collection de la bibliothèque.

Au total, le site Richelieu abrite 22 millions d’objets et de documents sur les 40 millions d’articles de la bibliothèque, selon le Times.

“Après 15 ans de travaux, nous restituons un bâtiment profondément transformé pour répondre aux enjeux contemporains d’accueil du public, d’ouverture sur la ville, de partage et d’échange avec les jeunes générations”, déclare Bruno Gaudin Architectes dans son communiqué. déclaration