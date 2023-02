Jetez un coup d’œil au théâtre de cuisine primé Dacor, où le luxe rencontre l’innovation – Samsung Global Newsroom

Depuis sa fondation en 1965, Dacor a continuellement cherché à offrir aux consommateurs d’électroménagers de luxe le meilleur en matière de sélection de produits ainsi qu’en matière d’expériences de produits. Avec un flux continu de produits innovants magnifiquement conçus, Dacor, qui a été acquis par Samsung Electronics en 2016, a continuellement donné le ton ainsi que les attentes du consommateur averti d’aujourd’hui.

Avant le Kitchen & Bath Industry Show (KBIS) 2023 à Las Vegas, la National Kitchen & Bath Association (NKBA) a décerné à Dacor son prestigieux prix Innovative Showroom pour le Dacor Kitchen Theatre à Irvine, en Californie.

La salle d’exposition de cuisines à grande échelle de Dacor à Irvine offre aux partenaires commerciaux et aux consommateurs une expérience immersive de première main, avec ses produits salués par l’industrie présentés dans un environnement exquis conçu pour offrir une sensation et une atmosphère rappelant les maisons californiennes.

Design primé qui allie luxe et innovation

Dacor a remporté le prix convoité de la NKBA grâce à l’esthétique unique, aux caractéristiques innovantes et aux designs luxueux exposés dans sa salle d’exposition d’Irvine.

Le prix que Dacor a reçu, dans la catégorie “Kitchen & Bath Design Centers”, reflète la capacité du Dacor Kitchen Theatre à donner vie à la marque en offrant aux visiteurs des expériences élevées qui honorent l’histoire et la mission de la marque Dacor.

Un récit de conception qui englobe le passé, le présent et le futur

En tant que l’une de ses caractéristiques de conception distinctives, le Dacor Kitchen Theatre tire une forte influence de ses racines du sud de la Californie, véhiculant un récit du passé, du présent et de l’avenir de la marque.

Les lignes épurées, la géométrie simple et l’utilisation d’un éclairage subtil de la salle d’exposition aident à brosser un tableau de l’océan Pacifique et des chaînes de montagnes de la Sierra Nevada qui limitent la Californie. Les courbes audacieuses des designs imitent le littoral californien tandis que les finitions métalliques brossées raffinées évoquent une sensation de luxe, et les bords arrondis et les textiles remarquables introduisent de la chaleur dans l’espace.

Ajoutant au motif californien, Dacor a chargé des artisans locaux de l’État d’améliorer le décor de la salle d’exposition. Des luminaires personnalisés de Siemon & Salazar aux panneaux de réfrigérateur personnalisés conçus par l’artiste basé à Los Angeles Alex Turco, le travail des artisans locaux apporte véritablement la touche finale à la salle d’exposition.

L’espace de démonstration de cuisine professionnelle du Dacor Kitchen Theatre ajoute un aspect expérientiel à la salle d’exposition. Avec lui, la salle d’exposition peut fonctionner comme un espace éducatif et de formation, permettant aux visiteurs de se familiariser avec les appareils Dacor pour des expériences de produits plus complètes et plus immersives.

De plus, le lieu donne un aperçu de la façon dont les matériaux exceptionnels et les performances de précision des appareils de cuisson de luxe de Dacor peuvent élever la cuisine de n’importe quel consommateur.

Une expérience de salle d’exposition axée sur la polyvalence

La richesse des créations Dacor n’a d’égal que leur polyvalence. Les conceptions innovantes et modulaires qui sont au cœur des produits de Dacor illustrent la polyvalence, la personnalité et la capacité de la marque à servir une variété de styles de vie.

Les portes et les armoires dissimulées dans tout le sol de la salle d’exposition fournissent une toile propre et minimale pour les vignettes de cuisine exposées qui mettent en valeur une variété de modes de vie californiens. Les vignettes distinctes relient le luxe à la vie afin d’aider les visiteurs à se connecter à la gamme diversifiée mais cohérente de Dacor.

Dans tout l’espace de la salle d’exposition, les visiteurs voient trois vignettes de cuisine qui présentent les diverses offres de cuisine de Dacor. La première vignette s’inspire de la ville et exploite une palette métallique discrète d’or, de laiton et d’argent. La deuxième vignette allie durabilité et savoir-faire exceptionnel, et la troisième tire parti de la lumière naturelle et de la verdure pour créer une scène qui brouille la frontière entre l’intérieur et l’extérieur.

Au-delà de leurs conceptions, les produits Dacor exploitent des technologies intégrées pour offrir aux consommateurs encore plus de polyvalence. Les panneaux de commande tactiles cachés, les écrans tactiles compatibles Wi-Fi et l’intégration de Samsung SmartThings permettent aux utilisateurs de personnaliser leurs appareils de manière à répondre véritablement à leur mode de vie et à leurs habitudes.

Troisième salle d’exposition Dacor de ce type aux États-Unis, le Dacor Kitchen Theatre primé à Irvine offre une expérience de salle d’exposition qui va au-delà d’une simple présentation de produits. En plus de partager l’histoire de l’identité de la marque, le Dacor Kitchen Theatre est le lieu idéal pour que les consommateurs en apprennent davantage sur les produits Dacor à travers des expériences inoubliables.

Visitez dacor.com pour en savoir plus sur les appareils de cuisine de luxe présentés dans le Dacor Kitchen Theatre primé.