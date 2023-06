Jetez un coup d’œil au plus grand projet de restauration du patrimoine jamais réalisé au Canada

C’est un réparateur pas comme les autres qui entre dans sa phase la plus difficile, selon des fonctionnaires fédéraux qui ont emmené des journalistes visiter la rénovation de l’édifice du Centre sur la Colline du Parlement.

« Il s’agit de la partie la plus techniquement complexe du projet, nous nous concentrons donc au laser pour bien faire les choses », a déclaré Rob Wright, sous-ministre adjoint de Services publics et Approvisionnement Canada.

La rénovation de l’édifice du Centre est en cours et devrait être terminée d’ici 2031. (Christian Patry/ Radio-Canada)

Maintenant que les équipes de construction ont presque fini d’enlever les matières dangereuses et de stocker plus de 20 000 biens et artefacts patrimoniaux, elles peuvent commencer le travail difficile de construction d’un centre d’accueil souterrain tentaculaire et de renforcement d’une structure qui remonte entre la fin des années 1910 et les années 1920.

La fosse à ciel ouvert à l’extérieur de l’édifice du Centre. (Christian Patry/ Radio-Canada)

Les équipes ont creusé et dynamité environ 23 mètres dans le substratum rocheux sous la base de la Tour de la Paix. Le nouveau sous-sol de trois étages abritera le nouveau centre d’accueil des visiteurs de la Colline du Parlement et d’autres fonctions.

Un escalier d’échafaudage conduit les équipages au plafond du Sénat. (Christian Patry/ Radio-Canada)

Le plafond suspendu en plâtre du Sénat restera intact pendant les rénovations. (Christian Patry/ Radio-Canada)

Le plafond suspendu en plâtre du Sénat avec une feuille d’or appliquée à la main a été laissé en place, tandis que de nombreux artefacts et meubles à l’intérieur de l’édifice du Centre ont été catalogués, enlevés et entreposés.

Un aperçu du Hall d’honneur de l’édifice du Centre. (Christian Patry/ Radio-Canada)

Parmi les biens patrimoniaux mis en lieu sûr, mentionnons les appareils d’éclairage patrimoniaux de l’édifice et ses vitraux et vitraux. Certains d’entre eux, qui ont été restaurés, ont été exposés lors de la tournée de jeudi, illuminant une salle vidée de la Chambre des communes entourée d’échafaudages.

Vitraux de l’édifice du Centre qui ont été restaurés. (Christian Patry/ Radio-Canada)

Lumières du patrimoine accrochées à des fins d’affichage. (Christian Patry/ Radio-Canada)

Les équipes sont également occupées à l’extérieur de la structure historique à inspecter, nettoyer et réparer chacun des quelque 365 000 grès du bâtiment qui forment l’extérieur de l’emblématique bâtiment néo-gothique.

Un maçon travaille sur la façade en pierre de l’édifice du Centre le 22 juin 2023. (Christian Patry/ Radio-Canada)

L’un des principaux objectifs des travaux au cours des deux prochaines années sera de renforcer les fondations de l’édifice du Centre afin de le rendre résistant aux tremblements de terre. Le Parlement siège dans une zone sismiquement active.

Environ 500 isolateurs de base – des amortisseurs géants – devront être installés. Mais en préparation de la tâche complexe, 800 poteaux temporaires seront forés pour soutenir la structure afin que les isolateurs de base puissent être installés.

Des équipes au travail dans l’édifice du Centre le 22 juin 2023. (Christian Patry/ Radio-Canada)

Les équipes travaillent sur la deuxième phase de construction. (Christian Patry/ Radio-Canada)

Le système de chauffage et de climatisation de l’édifice du Centre est également modernisé. C’est grâce à un système géothermique, de nouvelles fenêtres et d’autres rénovations énergétiques qui le rendront neutre en carbone dans un pays qui a des ambitions climatiques nettes zéro d’ici 2050.

Des fonctionnaires fédéraux emmènent des journalistes visiter l’édifice du Centre le 22 juin 2023. (Christian Patry/ Radio-Canada)

Les responsables fédéraux affirment que le projet, qui devrait être achevé d’ici 2031, fera entrer un symbole centenaire dans la prochaine ère.