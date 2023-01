Jetez un coup d’œil au C-Lab primé de Samsung Electronics sur la scène mondiale – Samsung Global Newsroom

Au CES 2023, le plus grand salon mondial des appareils électroménagers et de l’informatique qui s’est tenu à Las Vegas, aux États-Unis, Samsung Electronics a ouvert une zone d’exposition distincte dédiée à ses programmes C-Lab, avec quatre vitrines innovantes de son entreprise C-Lab Inside et huit stands dédié aux startups soutenues par le programme C-Lab Outside.

Lors de cette exposition, une gamme de solutions d’avenir dans divers domaines, y compris les soins de santé et l’éducation, sont présentées aux visiteurs. Rien qu’au CES de cette année, les startups encouragées par C-Lab ont reçu un total de 29 prix de l’innovation CES 2023, consolidant leurs capacités technologiques sur la scène mondiale.

Lisez la suite pour en savoir plus sur les projets et les startups des programmes C-Lab de Samsung exposés au CES cette année.

C-Lab Inside : quatre projets internes sur le style de vie, le métaverse et plus encore

Samsung gère son programme interne de promotion des startups C-Lab Inside depuis 2012 afin de diriger le développement de technologies innovantes basées sur des idées créatives et l’esprit de relever les défis. Parmi les projets encouragés au sein de l’entreprise, ceux présentés au CES cette année ont été particulièrement reconnus pour leur innovation, leur commercialisation mondiale et leur exhaustivité globale.

“La plupart des blessures subies lors de la course proviennent d’une mauvaise posture”, a déclaré Donghoon Kang, Creative Leader de Meta-Running, l’une des startups internes exposées qui attirent beaucoup l’attention des visiteurs de l’exposition. “Nous pensons que l’exploitation du métaverse et des technologies d’intelligence artificielle peut aider les gens à courir de manière plus saine et plus sûre”, a expliqué Kang sur l’origine de l’inspiration pour ce projet de course alimenté par le métaverse.

Meta-Running peut être utilisé avec un simple appareil mobile, éliminant ainsi le besoin d’un capteur supplémentaire. Lorsqu’un utilisateur court réellement, les technologies d’intelligence artificielle utilisent la caméra de l’appareil mobile pour reconnaître le corps de l’utilisateur, représentant ses mouvements via un avatar dans le métaverse. Les technologies analysent alors leur posture et les informent immédiatement des changements qu’ils doivent apporter. Après sa course, l’utilisateur reçoit ensuite un résumé de ses postures de course sur chaque partie de son corps, ainsi qu’un guide sur la façon de corriger toute mauvaise posture. En conséquence, les utilisateurs peuvent travailler sur leur posture, leur force musculaire et tout problème de rythme excessif – trois des principales causes de blessures en course à pied.

“Nous avons travaillé jour et nuit pour participer au CES, et avons également réalisé la grande réussite de demander un brevet de classe A”, a déclaré Kang. “Nous avons gagné la confiance nécessaire pour dire que nos efforts n’ont pas été vains et que nos idées sont suffisamment compétitives.”

C-Lab Outside : Huit startups pionnières dans l’avenir de la robotique, de l’IA, de la santé numérique et au-delà

C-Lab Outside est un programme d’incubation de startups qui a été lancé suite au succès du programme C-Lab Inside afin d’étendre les connaissances opérationnelles acquises à l’extérieur de l’entreprise et de dynamiser l’écosystème startup. Les startups sélectionnées pour le programme C-Lab Outside bénéficient d’un programme d’incubation personnalisé qui comprend des fonds de soutien aux projets, une aide au marketing numérique, des conseils financiers, etc.

Wrtn Technologies est une startup de technologie éducative qui exploite le traitement du langage naturel (TAL). Au CES 2023, l’entreprise a attiré l’attention des visiteurs avec ses présentations de son logiciel de pratique d’écriture d’IA, Wrtn Training, qui permet aux utilisateurs de transformer leurs pensées en écriture. “J’ai vu de nombreux étudiants lutter pour exprimer leurs pensées par écrit alors que les membres de mon équipe et moi-même participions à un programme de volontariat en éducation à la Korea Scholar’s Conference for Youth (KSCY)”, a déclaré Seyoung Lee, co-fondateur de Wrtn Technologies. “Nous avons développé ce logiciel de pratique d’écriture basé sur l’IA après avoir longuement réfléchi à la manière dont nous pouvons aider ces personnes à améliorer leurs compétences en écriture à l’aide de la technologie.”

L’un des facteurs clés qui a inspiré le développement de Wrtn Technologies a été l’émergence de l’IA et le changement dans la définition de la créativité qui l’a accompagnée. “Les services confluents qui combinent l’IA et l’éducation sont appelés à devenir encore plus importants”, a noté Lee. “Ce qui me rend heureux, c’est que Wrtn Technologies a été le premier dans le domaine de l’IA générative suite à ces récents changements technologiques à recevoir un CES Innovation Award. Depuis que nous avons été sélectionnés par C-Lab Outside, nous avons pu nous développer rapidement, notamment grâce au soutien à la commercialisation et à l’aide marketing que nous avons reçus du programme.

L’œil électronique présenté par la startup CELLICO est un autre temps fort de l’exposition. Un œil électronique est un appareil qui aide les patients souffrant de déficience visuelle à retrouver leur vision à tous les stades de la maladie rétinienne. “Dans le cas de ceux qui ont perdu la vue en raison d’une maladie rétinienne, le mouvement de leur iris, qui peut être assimilé à l’ouverture des caméras, ne fonctionne pas correctement”, a expliqué Jeongseok Kim, PDG de CELLICO. “Avec nos lunettes de réalité augmentée (AR), équipées d’une caméra capable de capturer des images puis de les projeter à l’utilisateur via un traitement vidéo avec une quantité de lumière constante pour une réception optimale, les utilisateurs tirent le meilleur parti de leur temps passé à la fois à l’intérieur et en plein air.”

La technologie de l’œil électronique primée par le CES Innovation Award de CELLICO a déjà déposé un brevet aux États-Unis et attend actuellement les résultats des demandes d’examen en Chine et en Europe. “Honnêtement, j’ai presque crié de joie lorsque nous avons été informés que nous avions remporté notre premier CES Innovation Award”, a déclaré Kim. “Nous aimerions faire de l’appareil oculaire électronique basé sur la RA que nous développons actuellement un véritable succès afin d’aider encore plus de personnes malvoyantes.”

Pour en savoir plus sur les produits et services de C-Lab, qui œuvre pour l’innovation durable, visitez le site Web de l’exposition C-Lab CES 2023 et restez à l’écoute de Samsung Newsroom pour toutes les dernières nouvelles sur Samsung au CES 2023.