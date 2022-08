Jetez un coup d’œil à l’After Party Star-Studded Unpacked – Samsung Global Newsroom

L’After Party Galaxy Unpacked 2022 de cette année était un événement étoilé auquel ont participé des influenceurs et des fans de Galaxy du monde entier dans des espaces événementiels expérientiels à New York et à Londres.

Samsung Electronics a offert une expérience inoubliable à ses invités, qui ont été invités à essayer les derniers appareils Galaxy avec leurs amis, à profiter de performances musicales en direct et même à participer à un concours de création de contenu FlexCam.

Parmi d’autres influenceurs et célébrités, l’événement de New York a réuni Millie Bobby Brown, une actrice et productrice britannique, et Sabrina Carpenter, une chanteuse, compositrice et actrice américaine.

À Londres, l’événement a réuni Jamie Campbell Bower, un acteur et chanteur anglais, et les auteurs-compositeurs-interprètes anglais Jorja Smith et Charli XCX.

L’after-party fastueuse à New York a présenté des performances mémorables de Sabrina Carpenter et DJ Kaytranada. Pendant ce temps, à Londres, les participants ont apprécié les performances de l’auteur-compositeur-interprète Charli XCX et de DJ Jungle.

Découvrez ci-dessous les faits saillants du déroulement de l’After Party de Galaxy Unpacked 2022.