Batoumi, Géorgie – Natalia Kuznetsova regarde, bouche bée, la maison abandonnée que son grand-père Hasan Dishli Oglu a construite dans les années 1930. Son père n’était qu’un tout-petit en 1937 lorsque Hasan, alors âgé de 33 ans, fut arrêté par la police secrète soviétique. On n’a plus jamais entendu parler de lui.

« Quand mon père était mourant, dans ses derniers jours, il n’arrêtait pas de parler de mon grand-père, se demandant pourquoi on lui avait tiré dessus, où il avait été emmené », raconte Natalia, 48 ans. « ‘Je ne sais pas où est Hasan’, disait mon père. «Il a été jeté quelque part comme un chien.»

Brûlée et déserte après un récent incendie, la maison est une structure abandonnée située sur un grand terrain derrière la maison familiale dans un village non loin de la ville portuaire de Batoumi, au sud-ouest de la mer Noire.

Pour le père de Natalia, Iakob Kuznetsov, la maison était un rappel quotidien de la disparition d’Hasan il y a plus de 80 ans et un symbole du chagrin intergénérationnel transmis à Natalia depuis son lit de mort.

Hasan faisait partie des milliers de personnes arrêtées par la police secrète soviétique et accusées d’être des « ennemis de l’État » dans le cadre d’une campagne connue sous le nom de Grande Terreur. Sous la direction de Joseph Staline, des exécutions massives de citoyens innocents ont été commises dans toute l’Union soviétique au cours de vagues successives de répression, et un grand nombre de personnes ont été déportées ou envoyées dans des camps de prisonniers. De nombreuses familles de personnes exécutées n’ont jamais su ce qui était arrivé à leurs proches.

En Géorgie, près de 15 000 personnes auraient été tuées. En l’absence d’un effort national engagé pour enquêter sur les crimes soviétiques et revisiter l’histoire officielle, les sociologues soulignent une amnésie généralisée, une ambivalence et même un déni parmi les Géorgiens quant à la réalité de telles exécutions.

Depuis l’indépendance de la Géorgie de l’Union soviétique en 1991, Staline, né en Géorgie, a acquis un statut mythique dans l’imaginaire de nombre de ses compatriotes. Il reste une figure puissante et source de division, on se souvient à la fois d’un dictateur brutal et d’un héros national qui a mené l’URSS à la victoire sur l’Allemagne nazie.

Alors que les Géorgiens ont encore du mal à accepter leur passé, les efforts visant à enquêter sur la terreur de Staline et à localiser les victimes prennent de l’ampleur.

Les experts légistes, les historiens et les familles des personnes disparues prennent sur eux de guérir un traumatisme national. Grâce à un travail de détective et de sensibilisation du public, ils tentent de retrouver et d’identifier les victimes d’atrocités vieilles de plusieurs décennies.

Des boîtes d’os

Une odeur de moisi émane d’une salle du sous-sol de l’Université médicale d’État de Tbilissi. C’est l’odeur de la terre et d’autre chose.

À l’intérieur, Meri Gonashvili, de l’Association géorgienne d’anthropologie médico-légale (GAFA), porte une tenue de théâtre noire et des gants chirurgicaux.

«C’est le premier laboratoire d’anthropologie médico-légale de Géorgie», déclare fièrement cet homme de 35 ans.

Des dizaines de boîtes d’ossements humains sont empilées en rangées contre un mur, chacune étiquetée avec un code unique. Ils sont à l’origine de l’odeur distinctive.

Meri soulève une grande boîte en carton sur une table pliante contenant les os d’un seul squelette humain.

Elle retire des fragments de crâne d’un sac en papier brun et commence à réassembler soigneusement les morceaux avec du ruban adhésif.

La victime est décédée d’une seule balle dans la tête, un trou circulaire parfait à l’arrière du crâne marquant l’entrée de la balle et une cavité déchiquetée au-dessus du sourcil droit indiquant sa sortie.

«Nous voyons des preuves de traumatisme», déclare l’anthropologue légiste d’un ton neutre. “Occupant particulièrement la région occipitale et la face postérieure des pariétaux.”

Pour Meri, ce lexique médical sert de pare-feu émotionnel contre la tragédie de la mort violente de cette personne aux mains de la police secrète de la Géorgie soviétique.

« Il est impossible que de tels événements tragiques survenus dans votre société ne vous affectent pas mentalement », admet Meri. “Mais vous devriez enterrer ce genre de choses émotionnelles avec votre esprit et continuer à travailler.”

Meri sort d’une autre boîte une série d’objets trouvés sur les tombes.

« Cette chaussure est très courante », dit-elle en retournant une galoche aplatie dans ses mains, « et en dessous est imprimé le timbre URSS en cyrillique et un numéro 37. Cela pourrait être l’année de fabrication. Pas la pointure.

“Nous le faisons pour les familles”

Dans ce qui est devenu connu sous le nom de Grande Terreur ou Purge, Staline a autorisé l’arrestation de toute personne soupçonnée de complot contre lui, à la suite de l’assassinat du haut dirigeant bolchevique Sergueï Kirov en 1936. Coordonnée par la police secrète, le NKVD (Commissariat du peuple aux affaires intérieures) , ce qui a commencé par le ciblage de hauts responsables du parti s’est rapidement étendu à l’arrestation de citoyens ordinaires.

À la fin des années 1930, toute personne soupçonnée de pensées ou d’activités contre-révolutionnaires était ciblée, depuis les anciens du village instruits et respectés jusqu’aux membres du clergé, en passant par les écrivains, les ouvriers et les paysans. Entre 1937 et 1938, le NKVD a exécuté un nombre estimé de 700 000 à 1,2 million Citoyens soviétiques.

Le laboratoire des GAFA contient les premières victimes exhumées en Géorgie – les restes squelettiques d’environ 150 personnes – d’une série de charniers situés dans une base militaire proche de Batoumi, dans la région autonome d’Adjarie.

Meri est confronté à une tâche qui pourrait durer toute une vie : localiser et identifier les milliers de Géorgiens jugés et abattus au cours de cette période.

« Tout le monde ne parle que d’ADN, d’ADN, mais avant l’ADN, nous avons besoin de travaux de laboratoire et d’analyses anthropologiques médico-légales », prévient-elle. “Si vous assemblez incorrectement un individu, vous pouvez envoyer le mauvais échantillon au laboratoire d’ADN.”

Puis, son sang-froid se brise et sa voix tremble. « Nous le faisons pour les familles », dit-elle. « Nous devons à ces personnes, aux victimes, de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les rendre à leurs familles. »

Victimes musulmanes

En 2019, l’Église orthodoxe géorgienne a annoncé avoir achevé les fouilles de la première des victimes de Staline dans le pays, sur un site que les habitants soupçonnaient être un terrain d’exécution.

Il a indiqué que 150 corps avaient été exhumés depuis 2017 de quatre fosses communes situées dans une ancienne base militaire soviétique à Khelvachauri et que les restes seraient bientôt réinhumés. Pas un seul individu n’a été identifié.

Les universitaires et les chercheurs travaillant sur la répression soviétique ont regretté que les experts légistes et les historiens n’aient pas été impliqués.

La réinhumation « laisserait de nombreuses questions sans réponse », a déclaré une organisation de la société civile. Institut pour le développement de la liberté d’information (IDFI) dit à l’époque.

IDFI avait dressé une liste de 1 050 personnes exécutées en Adjarie à partir de documents soviétiques survivants et espérait qu’il serait possible de retrouver leurs descendants et de réunir les familles avec les restes.

Parallèlement, les dirigeants musulmans se sont opposés à l’implication unilatérale de l’Église orthodoxe. L’Administration religieuse suprême des musulmans de toute la Géorgie se méfiait d’une réinhumation chrétienne massive alors qu’on savait que de nombreuses victimes d’Adjarie étaient musulmanes. Dans les années 1930, l’Adjarie comptait une importante population musulmane et les autorités soviétiques étaient connues pour cibler les minorités religieuses et ethniques.

Face aux pressions, l’Église a interrompu ses projets de réinhumation et le gouvernement d’Adjaran a mis en place une commission spéciale relevant de son ministère de la Santé pour étudier la question.

«Je viens d’appeler pour proposer mon aide», explique Meri, qui avait vu les médias parler de la découverte.

« J’y suis allé et j’ai vu la situation. Ces restes humains squelettiques avaient été exhumés et stockés dans les sous-sols d’une église », se souvient-elle. “Il semble qu’aucun spécialiste n’ait été impliqué, aucune méthodologie appropriée n’a été utilisée.”

Aux côtés des GAFA, des experts de l’Académie américaine des sciences médico-légales ont été invités à participer à la fouille d’un cinquième charnier sur la même base militaire en août 2021.

Vingt-huit corps ont été retrouvés, les mains liées derrière le dos et des blessures par balle à la tête.

“Lorsque vous ouvrez et fouillez la tombe, les corps, la façon dont ils sont organisés, ils racontent des histoires tout seuls”, dit Meri, une pointe de colère dans sa voix calme. «Ils ont été jetés [there] comme des animaux, pas des êtres humains.

Plus tard, en février 2022, IDFI, en collaboration avec l’Église orthodoxe géorgienne, a annoncé les résultats d’une enquête parallèle : la découverte de 29 corps dans une sixième fosse commune sur le même site. Cette fois, les fouilles ont été réalisées par des experts polonais et les corps déterrés présentaient également les mêmes signes d’exécution.

Deux enquêtes distinctes sont désormais en cours, menées par des organisations distinctes, dépendant du soutien et des ressources de différents partenaires internationaux.

Porter un fardeau pendant des décennies

Les habitants dont les proches ont disparu dans les années 1930 ont été invités à visiter les travaux des GAFA. Regardant la fosse de la tombe 5, Zoura Zakharaidze a pleuré. Il espérait que le charnier révélerait ses secrets et soulagerait sa famille d’un fardeau qu’elle portait depuis des décennies.

« Mon arrière-grand-père Kedem Agha était un philanthrope. Il a construit la première école géorgienne de mon village. Malheureusement, un homme comme lui a été arrêté et fusillé en 1937. »

De retour chez lui, dans la pittoresque vallée d’Adjaristsqali, Zura, 57 ans, sort des photographies sépia et noir et blanc de trois hommes vêtus de vêtements des années 1930.

Une photographie montre Kedem, l’arrière-grand-père de Zura, un homme barbu d’une quarantaine d’années, portant un chapeau en peau de mouton.

Une autre montre le grand-père de Zoura, Ismail, et son frère Suleiman, tous deux âgés d’une vingtaine d’années, arborant des moustaches coupées. Ismail porte un costume et un nœud papillon. Suleiman est vêtu d’un manteau militaire et d’une casquette à visière.

Dans une histoire qui…