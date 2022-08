Jeter votre vieux téléviseur est une mauvaise idée. Faites ceci à la place

Cherchez-vous à acheter un téléviseur plus récent, plus grand ou plus sophistiqué? Ou êtes-vous fatigué de voir ce vieux prend la poussière dans votre grenier ? Si oui, vous pourriez être curieux de savoir quoi faire avec votre ancien téléviseur. Il y a beaucoup d’options, surtout si cela fonctionne toujours. Le plus évident est de simplement le déplacer dans une autre pièce, mais je suppose que vous y avez déjà pensé.

Si cela ne fonctionne pas, il existe également quelques options. Généralement, la plupart des villes ne veulent pas que vous jetiez de vieux appareils électroniques à la poubelle. Selon l’âge du téléviseur, il peut contenir des métaux toxiques comme le mercure.

Heureusement, de nombreuses options pour se débarrasser d’un vieux téléviseur ne vous coûtent rien, à part peut-être un peu de votre temps. Voici ce qu’il faut faire. Pour en savoir plus, consultez comment recycler vos anciens téléphones, ordinateurs portables, batteries et appareils photo. Plus, votre ancien téléphone peut être transformé en souris sans fil ou un caméra de sécurité.

Emyerson/Getty Images



Avant de faire quoi que ce soit d’autre, effacez les données

Peu importe ce que vous avez l’intention de faire avec votre téléviseur, assurez-vous de déconnectez-vous de tous vos comptes de streaming. Ensuite, allez un peu plus loin et faire une réinitialisation d’usine, que vous pouvez trouver enterré dans le menu utilisateur. Évidemment avoir quelqu’un téléchargez gratuitement votre Netflix n’est un problème que si votre ancien téléviseur est un Smart TV, mais effacer vos mots de passe et vos informations personnelles est un bonne habitude à prendre avec n’importe lequel de vos vieux appareils électroniques.

Essayez de vendre sur Craigslist ou Facebook Marketplace (si ça vaut quelque chose)

Bien que vendre le téléviseur puisse sembler aussi évident que de le déplacer dans une autre pièce, les détails sont un peu moins évidents.

Tout d’abord, vous avez besoin d’un ramassage local pour un téléviseur. Peu importe à quel point vous emballez un téléviseur, même si vous avez la boîte d’origine, il ne survivra probablement pas au voyage. Les téléviseurs modernes sont beaucoup trop fragiles. Maintenant, le vendeur doit faire face à un téléviseur cassé et vous devez rendre son argent à l’acheteur.

Même si vous le vendez localement, le même problème s’applique. Inévitablement, l’acheteur va se présenter pour obtenir votre Téléviseur 65 pouces dans une Honda Civic 1990 et vous demander de l’aider à la ranger à l’arrière. Si vous vous débarrassez d’un gros téléviseur, pensez à bien préciser ses dimensions et son poids dans l’annonce.

Et c’est si vous pouvez le vendre. Les téléviseurs usagés se déprécient rapidement, en partie parce que les nouveaux téléviseurs deviennent de moins en moins chers. Cette télé pour laquelle vous avez dépensé 2 000 $ ? Peut-être que vous pouvez obtenir 200 $. Consultez la section « Votre téléviseur vaut-il quelque chose ? » section en bas.

Alternativement, il suffit de le lister gratuitement si la personne le récupère. C’est un gagnant-gagnant pour tout le monde.

Faites don de votre téléviseur à une association caritative

Une option plus simple consiste à en faire don à un organisme de bienfaisance local, idéalement celui dont les bénévoles viendront le chercher.

Il y a aussi Goodwill, Salvation Army, Savers ou un autre magasin d’occasion. Vous devrez apporter le téléviseur à l’un de leurs emplacements. Consultez leur site Web pour voir s’ils acceptent le type et la taille de votre téléviseur. Par exemple, ils ne prendront probablement pas un vieux téléviseur à rétroprojection puisque la plupart des gens n’en veulent pas.

Contactez également votre bibliothèque locale ou les écoles publiques. Beaucoup ont toujours besoin de dons, même si un téléviseur de 20 ans n’est peut-être pas ce qu’ils recherchent.

Toby Scott/SOPA Images/LightRocket/Getty Images



Donnez votre (retour) téléviseur à Best Buy

Best Buy prendra vos appareils électroniques usagés. Pas seulement les téléviseurs, mais aussi les vieux téléphones, les tablettes, les batteries et même les câbles. Encore une fois, vous devrez apporter le téléviseur à votre Best Buy le plus proche, mais comme peu importe s’il fonctionne toujours, la quantité de soins requis diminue précipitamment. Vous obtiendrez même des points Best Buy, que vous pourrez combiner avec 5 $ pour obtenir 5 $ de bonbons à la caisse.

Les téléviseurs plus grands entraîneront des frais de 25 $, ce qui semble raisonnable étant donné que cela vous enlève cette énorme chose.

Si vous achetez un nouveau téléviseur et que vous le faites installer, pour 40 $ ça va enlever l’ancien. Si vous n’avez pas acheté de nouveau téléviseur chez Best Buy, il viendra chez vous et le prendra pour 200 $.

baranozdemir/Getty Images



Faites recycler votre téléviseur par un professionnel

Certaines villes et juridictions locales proposent le recyclage des téléviseurs, soit en les déposant dans un centre de recyclage, soit dans le cadre de votre ramassage régulier en bordure de rue. Contactez votre administration locale pour connaître les détails.

Il existe un certain nombre d’organisations qui vous aideront à recycler vos appareils électroniques, y compris les téléviseurs. Vérifiez La page de l’EPA pour plus d’informations. MRM Recycling a aussi une page pour vous aider à trouver des options dans votre région.

Un certain nombre de fabricants ont leurs propres programmes ou s’associent à des entreprises qui en ont. Vérifiez Coalition pour la reprise de l’électronique page pour plus d’informations. Gardez à l’esprit que ce n’est pas parce qu’un fabricant a un programme qu’il y aura un point de dépôt près de chez vous. Par exemple, le point de dépôt LG le plus proche de Los Angeles, la deuxième plus grande ville des États-Unis, se trouve à plus de 500 miles.

Si vous pensez maintenant à tous les petits appareils électroniques de votre maison que vous pourriez recycler, consultez notre guide pour recycler gratuitement les téléphones, les ordinateurs portables, les batteries et les appareils photo.

JulNichols/Getty Images



Vente de trottoir ou de garage

Selon l’endroit où vous habitez, vous pouvez laisser vos voisins s’en occuper. J’hésite même à mentionner celui-ci puisque si vous habitez dans un quartier où les gens vont prendre des trucs sur le trottoir, vous le savez probablement. Et si vous ne savez pas, ce n’est pas un super look de laisser vos ordures sur le trottoir pendant des jours ou des semaines. Donc, votre kilométrage peut varier sur celui-ci.

Une vente de garage ou de garage est une autre option. Encore une fois, plus facile que de le transporter vous-même.

GettyImages/Grassetto



Votre téléviseur vaut-il vraiment quelque chose ?



La plupart des gens se souviennent de ce qu’ils ont payé pour un téléviseur et supposent qu’il vaut encore quelque chose des années après l’avoir acheté. Ce n’est tout simplement pas vrai. Les téléviseurs sont devenus si bon marché qu’il n’y a tout simplement pas beaucoup de marché pour les téléviseurs d’occasion de nos jours, surtout si le téléviseur n’était pas si cher au départ.

Bien qu’il y ait quelques exceptions, voici quelques règles générales :

Cela vaut probablement quelque chose si :

C’est un téléviseur haut de gamme des cinq dernières années environ

C’est un téléviseur OLED, sauf peut-être les premiers modèles

C’est plus grand que 65 pouces

C’est un CRT (dans des situations très spécifiques, voir ci-dessous)

Cela ne vaut probablement pas grand-chose si :

C’était un LCD budget, voire milieu de gamme

Il a plus de 10 ans

C’est un plasma

C’est un des premiers téléviseurs intelligents (à moins que les applications de streaming ne fonctionnent toujours)

C’est un vieux téléviseur à tube (CRT)

Cela ne vaut certainement rien si :

C’est un téléviseur à rétroprojection

C’est un CRT RPTV (tiens compte de ce conseil : soulève avec tes genoux, pas avec ton dos)

Il n’a pas de HDMI

Maintenant, il y a des exceptions à ces règles. Vous pourrez peut-être trouver un collectionneur pour votre téléviseur console RCA de 500 livres. Peut-être qu’un étudiant en archéologie réalise un projet sur les premiers téléviseurs à écran plat et trouve que votre bonbon Fujitsu est un candidat de choix pour sa thèse.

Téléviseurs avec début Versions HDMI comme 1.4 ne sont pas inutiles, mais ils ont moins d’utilisations. Ils pourraient ne pas jouer bien avec le moderne appareils de diffusion en continu ou consoles de jeux.

RyanJLane/Getty Images



Il existe une situation spécifique où un CRT pourrait valoir quelque chose. Joueurs rétro hardcore préfèrent jouer aux premières consoles de jeux vidéo sur CRT, et ceux-ci sont de plus en plus difficiles à trouver, pour des raisons évidentes. Cependant, ils ne recherchent pas seulement n’importe quel CRT, et si vous avez l’un des plus grands de n’importe quelle époque, cela pourrait être plus difficile qu’il ne vaut la peine de le sortir de chez vous. Et oubliez d’en expédier un.

Si le CRT a un composant (rouge, vert, bleu, plus deux pour l’audio), ou même S-Vidéo entrées, c’est prometteur. S’il n’a pas au moins composite (jaune, plus rouge et blanc pour l’audio), il ne se vendra probablement pas beaucoup.

