JetBlue va ouvrir ses premiers salons d’aéroport alors que le PDG se concentre sur le « retour à la rentabilité »

Pour la première fois, JetBlue (JBLU) introduit des salons à l’aéroport JFK de New York et à l’aéroport international Logan de Boston dans le cadre de la stratégie de l’entreprise visant à capter des clients premium et à gagner des parts de marché dans un paysage de plus en plus concurrentiel.

« Nous nous concentrons sur l’exécution de notre stratégie et sur nos forces inhérentes pour nous ramener à la rentabilité », a déclaré la PDG Joanna Geraghty à Yahoo Finance (vidéo ci-dessus).

Pour éviter la surpopulation, l’accès aux salons sera principalement limité aux détenteurs d’une nouvelle carte de crédit premium JetBlue et aux meilleurs clients de la compagnie aérienne. L’accès gratuit sera disponible pour les membres de niveau 4 du programme de fidélité TrueBlue Mosaic et les passagers de Transatlantic Mint. (Mint est le nom que JetBlue donne à ses sièges de première classe.)

Les avantages du salon comprendront de la nourriture, des boissons et une connexion Wi-Fi gratuites. Les membres TrueBlue Mosaic de niveau 4 et les titulaires de cartes de crédit premium peuvent amener un invité gratuitement.

Il s’agit de la dernière initiative en date de Geraghty, qui occupe le poste de PDG depuis sept mois, visant à redoubler d’efforts dans le domaine des voyages d’agrément, ce qui pourrait signaler un éloignement des offres axées sur la valeur et une évolution vers des offres plus luxueuses qui ont généré le succès des revenus des compagnies aériennes concurrentes.

JetBlue a été rentable pour la dernière fois en 2019, et bien que la compagnie aérienne ait récemment relevé ses prévisions en raison de la baisse des prix du carburant et de l’augmentation des réservations en juillet, l’année écoulée a été remplie de défis.

Icahn Enterprises (IEP), dirigé par l’investisseur activiste Carl Icahn, a acquis deux sièges au conseil d’administration et une participation de 10 % dans la société la semaine même où Geraghty a pris ses fonctions de PDG. Alors qu’elle se concentre sur la réduction des coûts, elle constate un alignement avec l’actionnaire activiste.

« JetBlue est sous-évaluée, et nous en sommes convaincus », a déclaré Geraghty. « Nous disposons d’un certain nombre d’atouts vraiment importants — qu’il s’agisse des créneaux horaires, des portes d’embarquement, de notre réseau, de nos employés, de notre offre de produits — et nous voulons nous assurer d’en tirer le meilleur parti. »

Geraghty s’est également occupé de la fusion de 3,8 milliards de dollars avec Spirit Airlines, désormais abandonnée, qui a été bloquée en janvier après un examen réglementaire.

« De toute évidence, cette administration est beaucoup plus difficile », a déclaré Geraghty à propos de l’environnement réglementaire.

Mercredi, Alaska Airlines (ALK) a finalisé son acquisition de Hawaiian Airlines (HA) après que le ministère de la Justice ait décidé de ne pas le bloquer. Geraghty a déclaré que cela ne changeait pas sa position.

« Nous devons être rentables », a-t-elle ajouté. « Nous ne poursuivrons pas Spirit une nouvelle fois. »

Une autre étape du cheminement de la compagnie aérienne vers la rentabilité a consisté à vendre 2,75 milliards de dollars de dette, ce qui a conduit Moody’s à abaisser la note de la compagnie aérienne à « junk ».

Malgré les difficultés, les derniers résultats de JetBlue ont surpris à la hausse, avec un bénéfice de 25 millions de dollars pour le deuxième trimestre. Ce chiffre est en baisse de 82 % par rapport à l’année précédente, mais supérieur aux attentes de Wall Street.

Les salons annoncés aujourd’hui devraient être lancés en 2025, il faudra donc un certain temps pour que toute augmentation des bénéfices résultant de cette initiative se reflète dans les bénéfices de l’entreprise.

