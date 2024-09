JetBlue va construire des salons d’aéroport à New York et Boston

JetBlue a déclaré que son salon de 8 000 pieds carrés dans le terminal 5 de l’aéroport JFK de New York devrait ouvrir à la fin de l’année prochaine, et qu’un espace de 11 000 pieds carrés dans le terminal C de l’aéroport international Logan de Boston ouvrira peu de temps après.

Les détenteurs du niveau le plus élevé du programme de fidélité de JetBlue et de la nouvelle carte premium bénéficieront d’un accès gratuit au salon pour un invité.

JetBlue s’efforce de réduire ses coûts et de retrouver une rentabilité stable, notamment en reportant la livraison de dizaines de nouveaux Airbus. La compagnie aérienne a supprimé des dizaines de lignes cette année et cherche des moyens de mieux déployer ses avions équipés de sa cabine Mint, qui propose des sièges inclinables, une restauration haut de gamme et d’autres avantages.

O’Brien a refusé de commenter les rumeurs selon lesquelles JetBlue envisagerait de proposer une mini cabine Mint sur certains avions, un format plus petit de sa cabine populaire.

D’autres compagnies aériennes ont réaménagé leurs salons d’aéroport dans l’espoir d’attirer davantage de clients fortunés et d’accueillir des foules. Delta, qui a réduit l’accès à certains de ses Sky Clubs populaires à l’aéroport après des plaintes concernant de longues files d’attente, a inauguré en juin son premier salon Delta One à l’aéroport JFK, qui est dédié aux clients de sa cabine la plus élevée et à certains membres d’élite sur invitation uniquement de son programme SkyMiles.

American et United disposent également de salons dédiés aux voyageurs en cabine de première classe et de classe affaires.

Les sociétés de cartes de crédit telles que American Express , Chasse et Capital One ont également ouvert des salons d’aéroport dans des villes à travers le pays dans le but d’attirer les consommateurs.

JetBlue n’est pas la seule compagnie aérienne à envisager d’étendre les avantages liés à des tarifs plus élevés.

Compagnie aérienne Southwest Airlines Southwest Airlines prévoit d’offrir des sièges avec plus d’espace pour les jambes afin d’augmenter ses revenus, ce qui représente le plus grand changement depuis plus de cinq décennies d’existence. Southwest Airlines fournira plus de détails sur sa stratégie lors d’une journée investisseurs la semaine prochaine. Esprit Compagnies aériennes et Frontier Airlines ont également lancé des offres groupées comprenant des sièges avec plus d’espace et un embarquement plus tôt.