JetBlue Airways a révélé lundi la première refonte majeure de ses sièges Mint depuis les débuts de la cabine premium en 2014, avec des suites privées qui, espère-t-elle, séduiront les clients transatlantiques de leurs rivaux.

La compagnie aérienne basée à New York prévoit de lancer les nouvelles cabines lors de ses premiers vols vers Londres qu’elle prévoit de lancer cet été, en utilisant de nouveaux avions Airbus A321LR.

L’incertitude assombrit encore le marché des voyages transatlantiques autrefois très rentables qui ont été dévastés par la pandémie de coronavirus plus que les vols intérieurs. Les restrictions de voyage, les inquiétudes concernant la propagation du Covid-19 et la lenteur du déploiement du vaccin promettent des mois difficiles pour les transporteurs, avec une demande commerciale et internationale qui prendra encore plus de temps à se redresser.