JetBlue prévoit des vols Paris l’été prochain dans l’expansion transatlantique

Un Airbus A321 de JetBlue Airways Corp. se trouve à une porte à l’extérieur du terminal 5 de l’aéroport international John F. Kennedy (JFK) à New York, aux États-Unis, le mercredi 12 juillet 2017. Jetblue Airways Corp. devrait publier les chiffres de ses bénéfices le 25 juillet. Photographe : Mark Kauzlarich/Bloomberg via Getty Images

Jet Blue Airways prévoit de lancer des vols de New York à Paris l’été prochain, une expansion transatlantique qui, selon lui, fera baisser les prix sur les routes dominées par les grands transporteurs.

Les billets seront mis en vente “dans les mois à venir” pour les vols entre son hub de l’aéroport international John F. Kennedy de New York et l’aéroport Charles de Gaulle de Paris, a annoncé mercredi JetBlue. Il prévoit d’ajouter des vols de Boston à Paris plus tard.

JetBlue a commencé ses vols vers Londres depuis New York à l’été 2021, plus de deux ans après avoir annoncé ses plans pour la première fois. Il a ensuite ajouté un service à partir de son hub de Boston. Le transporteur avait déclaré qu’il annoncerait une deuxième destination à travers l’océan Atlantique cette année.

“JetBlue offre quelque chose de complètement unique à ce que vous obtenez des grandes compagnies aériennes mondiales sur ces routes”, a déclaré le PDG Robin Hayes dans une annonce de la société, faisant référence à de grands transporteurs comme Delta Airlines son partenaire Air France, et d’autres comme United Airlines et Compagnies aériennes américaines qui est également en alliance avec JetBlue dans le nord-est des États-Unis

JetBlue prévoit d’utiliser des avions Airbus A321LR sur les routes, une version longue portée des avions de ligne à fuselage étroit.

La compagnie aérienne basée à New York a également un accord pour acquérir Spirit Airlines que les régulateurs n’ont pas encore approuvé.