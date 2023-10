JetBlue et Uber offriront des trajets gratuits aux passagers confrontés à certaines perturbations de voyage – Twin Cities

Uber for Business et JetBlue ont annoncé un nouveau partenariat conçu pour bénéficier aux passagers aériens touchés par des perturbations de voyage admissibles.

Dans le cadre de cet accord, JetBlue offrirait des bons Uber gratuits à ses passagers confrontés à un retard ou à une annulation de vol qualifié, le programme étant actuellement disponible aux États-Unis dans toutes les villes où le transporteur opère.

Uber et JetBlue ont également révélé leur intention d’étendre le service à l’international, en commençant par les principaux aéroports de Paris, Londres et Amsterdam.

« Nous nous efforçons toujours d’offrir à nos clients une excellente expérience à bord et de les amener à destination en toute sécurité et à temps », a déclaré Joanna Geraghty, présidente et directrice de l’exploitation de JetBlue. « Parfois, les voyages ne se déroulent pas comme prévu et les vols peuvent être retardés ou annulés. »

« Dans les cas où la perturbation est due à quelque chose sous notre contrôle, notre partenariat avec Uber for Business rendra les options plus transparentes pour nos clients », a poursuivi Geraghty.

Pour que les passagers puissent bénéficier du service, un retard ou une annulation doit être sous le contrôle de JetBlue et répondre aux critères suivants :

— Si un vol JetBlue est retardé de trois heures ou plus par rapport à l’heure de départ prévue et que le retard est dû à une irrégularité contrôlable qui fait que le client ne sera hébergé que le lendemain, JetBlue proposera un transport terrestre depuis l’aéroport vers/depuis un local. hôtel de la zone aéroportuaire.

— Si JetBlue annule un vol en raison d’une irrégularité contrôlable et que le client ne sera pas hébergé avant le lendemain, JetBlue proposera un transport terrestre de l’aéroport vers/depuis un hôtel de la zone aéroportuaire locale.

JetBlue a choisi de s’associer à Uber for Business car environ 170 000 organisations font confiance aux plateformes de l’entreprise pour améliorer leurs opérations et leurs solutions de service client.

