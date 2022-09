JetBlue et American Airlines vont en justice dans la lutte antitrust du ministère de la Justice

Le ministère de la Justice se rend mardi au tribunal de Boston dans l’espoir de défaire un pacte vieux d’un an et demi entre American Airlines et JetBlue Airways dans le nord-est des États-Unis.

Les transporteurs soutiennent que l’accord leur permet de mieux concurrencer les grandes compagnies aériennes. Mais l’administration Biden soutient que l’accord est en fait une fusion qui fera grimper les tarifs. En septembre dernier, le ministère de la Justice ainsi que les procureurs généraux de six États et le district de Columbia ont intenté une action en justice pour bloquer le partenariat, qui a été approuvé dans les derniers jours de l’administration Trump.

Le procès antitrust sera un test pour le ministère de la Justice du président Joe Biden, qui a été chargé d’adopter une position ferme contre les menaces à la concurrence.

Cependant, la poussée antitrust s’est heurtée à des obstacles. Plus tôt ce mois-ci, un juge fédéral a rejeté l’offre du ministère de la Justice de bloquer l’acquisition de Change Healthcare par UnitedHealth. La semaine dernière, un autre juge fédéral a rejeté l’offre du ministère de la Justice d’arrêter une fusion entre deux grands raffineurs de sucre américains.

Le procès contre l’alliance aérienne intervient alors que JetBlue est en train d’essayer d’acquérir le transporteur à prix réduit Spirit Airlines pour 3,8 milliards de dollars afin de créer la cinquième compagnie aérienne du pays, un accord qui fait face à un obstacle important avec les régulateurs, bien que cet accord ne soit pas un partie du procès.

JetBlue, une compagnie aérienne excentrique basée à New York, s’identifie comme un transporteur à bas prix, mais propose également des produits haut de gamme comme sa classe premium Mint, et a lancé l’année dernière des vols vers Londres depuis New York et Boston. Le transporteur s’est tourné vers des partenariats et maintenant une acquisition potentielle pour se développer.

“Je pense que ce que nous avons vu à travers cela et à travers la fusion de Spirit, c’est que la direction pense qu’elle a du mal à faire évoluer la croissance et qu’elle considère le rythme de la croissance organique comme trop lent”, a déclaré Samuel Engel, analyste aéronautique au cabinet de conseil ICF.

La Northeast Alliance des compagnies aériennes leur permet de partager les revenus, de coordonner les itinéraires et de vendre des sièges sur les avions des autres, ce qui, selon les compagnies aériennes, les aide à mieux rivaliser avec leurs rivaux United Airlines et Delta Air Lines dans l’espace aérien encombré de New York et de Boston.

American et JetBlue ont une part combinée d’environ 31 % des sièges au départ des principaux aéroports desservant New York, tandis que United en a 24 % et Delta 22 %, selon les données d’ICF. À Boston, les transporteurs relevant de la NEA détiennent une part combinée de 45 % des sièges au départ, contre 24 % pour Delta et 8 % pour United.

L’alliance “éliminera une concurrence importante entre American et JetBlue qui a conduit à des tarifs plus bas et à un service de meilleure qualité pour les consommateurs voyageant vers et depuis ces aéroports”, allègue la poursuite du ministère de la Justice. “Cela liera également étroitement le sort de JetBlue à celui d’American, ce qui réduira les incitations de JetBlue à concurrencer American sur les marchés à travers le pays.”

American et JetBlue, dans un mémoire préliminaire déposé samedi, ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que les consommateurs aient été lésés par l’alliance et qu’elle leur permette de se développer dans des aéroports à capacité limitée où ils ne pourraient pas le faire seuls.

Les témoins devraient inclure les hauts dirigeants des compagnies aériennes, dont le PDG de JetBlue, Robin Hayes, le premier témoin prévu mardi. Les dirigeants d’autres compagnies aériennes pourraient également témoigner.

Le procès commence alors que Biden et d’autres responsables de l’administration adoptent une ligne dure contre les performances des compagnies aériennes suite à une augmentation des taux d’annulation et de retard au cours de l’été.

Lundi, Biden a annoncé une proposition de nouvelle règle obligeant les compagnies aériennes et les agences de voyages en ligne à fournir aux passagers des informations sur les frais pour les modules complémentaires tels que la sélection des sièges au moment où ils recherchent des tarifs. Au cours de l’été, le ministère des Transports a proposé des règles plus strictes pour le remboursement des passagers lorsque les vols sont annulés ou retardés.

“Personne n’a jamais perdu de voix pour avoir critiqué les compagnies aériennes”, a déclaré Matt Colbert, qui dirigeait auparavant les opérations et les stratégies de plusieurs transporteurs américains et est le fondateur de la société de conseil Empire Aviation Services.